Bolivia.- Dos alianzas políticas bolivianas presentan una demanda para impugnar a Arce como candidato a las elecciones

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Las alianzas políticas Juntos y Creemos presentarán una denuncia formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia para impugnar la candidatura de Luis Arce por el partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), para las elecciones generales.



El portavoz de Juntos, José Luis Bedregal, ha explicado que la demanda obedece a la presunta falta electoral cometida por Arce, que difundió los resultados de una encuesta del MAS fuera de los plazos establecidos.



"El MAS intenta distraer y busca una salida a una violación a la norma electoral por parte de su candidato, cabe recordar que el Órgano Electoral ha establecido reanudar el calendario electoral y no hay ninguna excusa para no asumir su responsabilidad", ha explicado Bedregal, según ha informado la agencia de noticias boliviana ABI.



El portavoz de Juntos, cuya candidata a las elecciones del 6 de septiembre es la presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, ha precisado que la denuncia se entregará al TSE este lunes a primera hora.



Por su parte, el representante de Creemos, Zvonko Matkovic, ha afirmado que la denuncia que presentará la agrupación, que compite por la Presidencia con el exlíder cruceño Luis Fernando Camacho, busca la anulación de la personalidad jurídica del MAS por el mismo motivo.



"Estamos presentando una denuncia contra el partido político MAS-IPSP por haber difundido un estudio de opinión en materia electoral su candidato a la presidencia Luis Alberto Arce. Pedimos la inmediata cancelación de la personalidad jurídica de dicho partido en cumplimiento de la normativa electoral", ha dicho Matkovic.



La demanda especifica que el MAS vulneró el párrafo I del artículo 135 y el párrafo III del 136 de la Ley de Régimen Electoral de Bolivia, por lo que pide que se deje sin efecto legal la resolución de registro de candidatos y de habilitación de esta organización política para participar de las elecciones generales del 6 de septiembre.



Por su parte, la portavoz del MAS, Marianela Paco, ha advertido de que las acusaciones contra Arce buscan eliminar al partido y ha negado que se haya vulnerado norma electoral alguna porque no hubo una planificación para la difusión de los resultados del citado sondeo.



"El MAS no ha cometido ningún delito ni falta de carácter electoral porque no hubo ninguna premeditación para hacer esta difusión (de datos de una encuesta interna)", ha explicado Paco.