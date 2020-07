Ana María Aldón recibe el alta hospitalaria tras su intervención de pecho

18/07/2020 ANA MARÍA ALDÓN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 18 (CHANCE)



Este viernes Ana María Aldón ingresaba en una clínica para realizarse una operación de pecho y es que ahora más que nunca recordamos aquella conversación que tuvo en la isla de Supervivientes en la que habló de los retoques estéticos que le gustaría hacerse. Lejos de la realidad, la mujer de Ortega Cano se sometía a una operación de pecho tras habérsele dañado el músculo en el concurso.



Ortega Cano ha acudido esta mañana a la clínica donde se encuentra hospitalizada su mujer y nos ha confesado que Ana María Aldón se encuentra estupendamente tras la intervención: "Bien, bien, estupendamente". El diestro nos ha explicado con todo detalle en qué consistía la intervención: "Es un problema de un esfuerzo que hizo ella estando en Supervivientes y tenía un músculo del pecho dañado y tenía que operarse". En cuanto a cómo ha pasado la noche, el torero asegura que: "Muy molesta".



Ana María Aldón ya ha recibido el alta hospitalaria y a su salida, nos ha confesado que se encontraba algo incómoda, pero no sentía dolor. La exconcursante de Supervivientes ha asegurado que: "Ha consistido en un cambio de prótesis, por algo de la isla". Ahora tendrá que guardar unos días de reposo, pero ha sacado su sentido del humor para decir que pronto estará muy activa: "Mañana estaré yo limpiando, cocinando... No, me han dicho que unos días".



Ana María Aldón, que lleva desde que salió de Supervivientes sin pisar los platós de televisión, ha asegurado que ahora es momento de no separarse de su familia: "De quien no me alejo es de mi familia, yo he estado ya dos veces con mi familia y ahora volveré a bajar". En cuanto a las polémicas entre Amador Mohedano y las Campos, Ortega Cano no ha querido hacer ningún comentario. Exclusivamente ha querido decir que: "El tiempo" será quien ponga todo en su sitio entre Rocío Carrasco y sus hijos.