Zuckerberg, decepcionado con respuesta de EEUU contra covid-19

(Bloomberg) -- El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo este jueves que estaba decepcionado por la respuesta del Gobierno de Estados Unidos al coronavirus, en particular por la poca atención a los consejos de los científicos sobre medidas de salud pública como el uso de máscaras y las fallas de las pruebas masivas para controlar la propagación de la enfermedad.

“Es realmente decepcionante que no tengamos pruebas adecuadas, que se cuestione la credibilidad de los mejores científicos y los CDC“, comentó Zuckerberg en una entrevista con Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EU. “Estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos algo así como un reinicio aquí”.

Zuckerberg y Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, hablaron en vivo en la página de Facebook del CEO de esta red social. El ejecutivo ha estado haciendo una serie de entrevistas con científicos como parte de un esfuerzo por proporcionar información verificable a los usuarios de Facebook.

Fauci dijo que muchos estados se apresuraron demasiado rápido para reabrir sin controlar adecuadamente el virus, lo que provocó el resurgimiento en los estados en todo el sur y el oeste de Estados Unidos.

“Tenemos que reagruparnos, pedir un tiempo de espera“, agregó Fauci.

