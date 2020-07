VÍDEO: Economía.- El primer ministro griego dice que no hay "ninguna razón" para no llegar a un acuerdo en esta cumbre

10/03/2020 El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. ECONOMIA INTERNACIONAL Georg Hochmuth/APA/dpa



El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha asegurado que no existe "absolutamente ninguna razón para no conseguir un acuerdo" en la cumbre que los líderes europeos tienen este viernes y sábado sobre el fondo de reconstrucción y el presupuesto comunitario, al tiempo que ha adverido de que "lo que está en juego son los principios de unidad y solidaridad europea".



"No debemos perder la visión general. Nos enfrentamos a la mayor depresión desde la Segunda Guerra Mundial, será necesario hacer concesiones pero tenemos que estar seguros de conseguir una solución ambiciosa porque nuestros ciudadanos no esperan menos de nosotros", ha subrayado a su llegada a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno.



También ha sido rotundo el primer ministro de Letonia, Arturs Krisjanis Karis, quien ha asegurado haberse desplazado a Bruselas "hoy, mañana y tal vez pasado mañana para trabajar. "Son tiempos difíciles y necesitamos tener una decisión sobre el persupuesto y el plan de recuperación. En nombre de mi país, queremos un resultado y seguiremos trabajando hasta que lo logremos", ha remarcado.



La firmeza de Mitsotakis y Krisjanis, contrasta, sin embargo, con el realismo expresado por el lituano Gitanas Nauséda. "No soy tan optimista, pero creo que será un gran paso adelante", ha contestado tras ser preguntado por las posibilidades de éxito este fin de semana.



La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha adelantado unas negociaciones "bastante difíciles", aunque también se ha mostrado "esperanzada" sobre la posibilidad de encontrar "soluciones comunes" y que "cada Estado tenga su voz y voluntad para lograr compromisos".



Por su parte, la primera ministra belga, Sophie Wilmès, ha adelantado que Bélgica está "muy satisfecha" con la propuesta de acuerdo que ya hay sobre la mesa y ha confiado en que los líderes puedan superar las diferencias y lograr un acuerdo: "La Unión hace la fuerza".



El mandatario búlgaro, Boyko Borisov, por su parte, ha destacado que la cita en Bruselas es una cumbre "extremadamente importante" en la que espera que sea posible "alcanzar un consenso" pese a las diferencias, si bien ha avisado que hay políticas "tradicionales" en el marco financiero plurianual, como la agrícola o la de cohesión, que son "muy importantes".



