Venezuela.- El ex gobernador Bill Richardson no logra liberar a los presos estadounidenses tras su reunión con Maduro

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El ex gobernador estadounidense Bill Richardson no ha logrado librar a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, en el marco de la visita que ha hecho esta semana al país con ese objetivo y que ha incluido una reunión con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.



El diplomático norteamericano partió el pasado lunes hacia Caracas, "a petición de las familias de varios prisioneros estadounidenses", en una "misión humanitaria" para lograr su liberación, según informó el Centro Richardson.



Entonces, el antiguo gobernador de Nuevo México ya avanzó que se reuniría con Maduro, "para discutir el estatus de los prisioneros estadounidenses y otros asuntos humanitarios relacionados con la COVID-19".



"Me alegro de que hayamos podido reunirnos con el presidente Maduro para discutir la posible liberación de los prisioneros estadounidenses y otros asuntos humanitarios sobre la COVID-19", ha dicho Richardson en un nuevo comunicado, recogido por la prensa estadounidense.



Sin embargo, al mismo tiempo ha lamentado "no haber podido asegurar la liberación de los estadounidenses". "Nuestros pensamientos están con las familias de los seis ejecutivos de CITGO --Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, José Ángel Pereira y Alirio y José Luis Zambrano-- y de los ex boinas verdes Luke Denman y Airan Berry", ha precisado.



La liberación más complicada era la de los dos ex boinas verdes, ya que fueron arrestados en el marco de la 'Operación Gedeón', un supuesto plan de la oposición para derrocar a Maduro con una intervención militar que habría derivado en una fallida incursión naval el pasado 3 de mayo en La Guaira.



El Centro Richardson tiene como objetivo "promover la paz y el diálogo" en el mundo, "promoviendo la comunicación entre países con tensas relaciones diplomáticas", "proporcionando apoyo logístico para garantizar la entrega de ayuda humanitaria a poblaciones vulnerables" y "negociando la liberación de prisioneros y rehenes retenidos por regímenes hostiles y organizaciones criminales", de acuerdo con su página web



Richardson, ex embajador estadounidense en la ONU, ya ha ofrecido su "diplomacia informal" en asuntos relacionados con Cuba o Corea del Norte. En el caso del último país, consiguió la liberación de varios estadounidenses detenidos, incluido el estudiante Otto Warmbier, excarcelado en 2107 tras 17 meses de prisión, aunque murió días después de regresar a casa por graves daños cerebrales.



Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde hace años. Maduro acusa a Washington de intentar lanzar una intervención militar en la nación caribeña para apoderarse de sus recursos naturales y la Administración de Donald Trump tacha al presidente venezolano de "dictador".



Pese a ello, Maduro ha ofrecido reiteradamente a Trump un diálogo basado en el respeto entre estados soberanos, mientras que Estados Unidos ha esbozado un plan para una "transición pacífica hacia la democracia" en Venezuela. De momento, ambas ofertas han sido rechazadas por sus respectivos destinatarios.