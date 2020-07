Urgen a los latinos a registrarse para afirmar su poder en las primarias en Florida

La Nueva Mayoría de la Florida recordó que en Florida hay un potencial de 3,1 millones de latinos que son aptos para votar, la mayor cantidad después de California y Nueva York. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Miami, 17 jul (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil de Florida exhortaron este viernes a la comunidad latina a registrarse antes del próximo lunes si quieren elegir en agosto a los candidatos de partidos para alcalde, comisionados, alguaciles y fiscales estatales, entre otros cargos, y mostrar así su poder en un estado clave para las presidenciales.

Ruben Lebrón, director político de la Alianza for Progress, indicó durante una videoconferencia que las elecciones del próximo 18 de agosto tienen "un gran impacto en la vida diaria", desde las asignaciones de recursos para las escuelas, una vivienda asequible o una reforma criminal en esta "era de brutalidad policiaca".

Es importante que los latinos participen en competencias "claves" para alguaciles o miembros de junta escolar y voten por candidatos "que reflejen los valores de las familias trabajadoras hispanas", expresó por su parte María Revelles, de Vamos 4 Puerto Rico.

La Nueva Mayoría de la Florida recordó que en Florida hay un potencial de 3,1 millones de latinos que son aptos para votar, la mayor cantidad después de California y Nueva York, pero lamentó que un gran número de hispanos aún no se han inscrito para votar o están registrados sin afiliación partidaria.

En Florida hay unos "cuatro millones de personas de color y jóvenes elegibles para votar no inscritos o registrados para votar y no votan", precisó Andrea Mercado, directora ejecutiva de Nueva Mayoría.

La organización además aclaró que aquellos que quieran votar en las primarias del 18 de agosto tienen plazo de inscribirse hasta el lunes 20 de julio y deben hacerlo por un partido para poder participar.

En el "estado del Sol" solo aquellos que estén registrados con el Partido Demócrata o el Republicano podrán votar en esas primarias, los inscritos como independientes o en otros partidos menores no podrán hacerlo.

ELECCIONES EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Las elecciones escogerán los candidatos finales de cada partido en aquellos cargos locales, estatales y también federales en los que hay más de un aspirante por un mismo movimiento.

Los escogidos se medirán en las urnas el próximo 3 de noviembre, cuando el presidente Donald Trump se juega la reelección frente a Joe Biden, el virtual candidato demócrata.

Durante la pandemia de la COVID-19, sin embargo, se ha desplomado el registro de votantes en Florida, que en abril cayó un 60 % , en comparación con ese mismo mes de 2016, año en que fue elegido Trump como presidente.

Solo unos 21.000 votantes se agregaron en abril al padrón electoral en un estado que se perfila como nuevo foco de la pandemia en el país, con más de 328.000 casos y 4.800 muertes.

Revelles enfatizó durante la conferencia que es posible votar y mantenerse sanos a la vez, e invitó a los latinos a votar de forma anticipada o hacerlo por correo.

"No podemos permitir que esta situación (la pandemia) silencie nuestras voces", manifestó la directiva de Vamos 4 Puerto Rico.

En Florida, los puertorriqueños ya superaron a sus compatriotas en Nueva York con más de 1,3 millones, especialmente en el centro del estado, en los condados Hillsborough, Osceola y Orange, en donde se asienta Orlando.

El "estado de Sol" es uno de los más reñidos del país y puede darle la victoria a cualquiera de los dos partidos.

En noviembre Trump buscará arrebatarle de nuevo a los demócratas los 29 votos electorales de Florida, del total de 538 del Colegio Electoral, como lo hizo en 2016 frente a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

Biden aventaja a Trump por un promedio de 8,6 puntos en las encuestas de opinión nacional, según el portal especializado Real Clear Politics, que apunta que en Florida esa distancia es de 6,4 puntos a favor del exvicepresidente.