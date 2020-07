Twitter dice que el ciberataque de esta semana afectó a 130 cuentas

FOTO DE ARCHIVO: El logo de Twitter y los códigos binarios cibernéticos se ven en esta ilustración tomada el 26 de Noviembre de 2019. REUTERS/Dado Ruvic

17 jul (Reuters) - Twitter Inc dijo a finales del jueves que piratas informáticos atacaron unas 130 cuentas durante el ciberataque de esta semana, un incidente en el que se comprometieron los perfiles de muchas organizaciones y personalidades destacadas.

Twitter dijo que los hackers fueron capaces de obtener el control de un pequeño número de cuentas y enviar tuits desde ellas.

La empresa añadió que sigue evaluando si los hackers pudieron acceder a los datos privados de las cuentas objetivo. (https://bit.ly/2WnfPF5)

Las cuentas de famosos y figuras políticas como Joe Biden, Kim Kardashian, Barack Obama y Elon Musk fueron hackeadas durante el ciberataque del miércoles.

Twitter reiteró que estaba trabajando con los propietarios de las cuentas afectadas.

Entre las cuentas de alto perfil que fueron hackeadas se encontraban las del rapero Kanye West, el fundador de Amazon.com Inc Jeff Bezos, el inversor Warren Buffett, el cofundador de Microsoft Corp Bill Gates, y las cuentas corporativas de Uber Technologies Inc y Apple Inc.

