Tokio garantiza "todas las sedes y la Villa" de 2020 para 2021

Madrid, 17 jul (EFE).- El comité organizador de los Juegos de Tokio aseguró este viernes que "todas las sedes" que estaban preparadas para celebrar los Juegos en 2020 podrán emplearse también en 2021, incluida la Villa Olímpica.

Los centros de prensa y de radiotelevisión, cuyo disponibilidad dentro de un año estaba en duda, fueron igualmente confirmados.

Toshiro Muto, director ejecutivo de Tokio 2020, presentó un informe ante la 136 Sesión del COI, reunida de forma telemática, en el que garantizó "el uso de las mismas instalaciones previstas originalmente, incluyendo la Villa Olímpica y el Centro de Prensa/Radiotelevisión".

Este anuncio cierra uno de los principales retos planteados por el aplazamiento de los Juegos a julio de 2021 debido a la pandemia de COVID-19: la posibilidad de emplear las mismas sedes, en particular las de no competición, que ya estaban comprometidas en 2021 para otros fines.

Así, los apartamentos de la Villa Olímpica debían ser entregados a sus nuevos propietarios una vez que los desalojaran los deportistas y los centros de prensa ocupan un edificio dedicado a congresos y exposiciones.

Muto indicó, no obstante, que en los próximos meses habrá que "coordinar y ajustar" asuntos relevantes relativos al alojamiento y los contratos con los proveedores de servicios.

El COI y el comité organizador acordaron el pasado mes de marzo aplazar un año los Juegos de Tokio ante la evolución de la pandemia de coronavirus y la interrupción del calendario deportivo internacional. El 43 % de los deportistas participantes aún debe confirmar su plaza.

El director ejecutivo señaló que a partir de septiembre se hará una planificación a gran escala de las medidas de contención de la COVID con la vista puesta en los Juegos.

Los organizadores también garantizaron que las entradas ya vendidas serán válidas en 2021, pero también reembolsables desde el otoño próximo.

Los horarios de competición están "totalmente cerrados".

Yoshiro Mori, presidente del comité organizador, insistió en el concepto de "simplicidad" en los nuevos Juegos de Tokio.

"Serán diferentes a cualquier otro. Hay que centrarse en la simplicidad. Todas las partes deben revisar sus objetivos", afirmó.

Mori dijo que el aplazamiento había sido "doloroso" para él, agradeció el apoyo del movimiento olímpico e informó a la asamblea del COI de la reciente reelección de la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, "la única de los candidatos que había hecho de los Juegos uno de los focos de su política".