Tenis.-El Rafa Nadal Tour by Mapfre retoma la competición este sábado en Madrid

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Rafa Nadal Tour by Mapfre, el circuito nacional juvenil impulsado por el ganador de 19 'Grand Slams', reanudará este sábado en Madrid su actividad tras cuatro meses y medio de parón por el coronavirus.



El Club Internacional de Tenis de la capital acogerá del 18 al 26 de julio esta etapa del circuito, en la que participarán 330 jugadores de las categorías sub-12 y sub-14. Los días 18, 19 y 20 de julio tendrá lugar la fase previa, y a partir del martes 21 se disputará la fase final, que concluirá el domingo 26 de julio con la celebración de las finales y la entrega de premios.



Además, durante los tres primeros días de la fase final, los participantes tendrán la oportunidad de participar en actividades de promoción de los valores del deporte, informaron este viernes desde la organización.



La séptima edición de este circuito, que vuelve a Madrid dos años después, está formada por seis torneos y un Máster. Después de las citas de Barcelona, Sevilla y Madrid, celebrará los torneos que tuvieron que ser pospuestos debido a la crisis del coronavirus en Alicante (agosto), Valldoreix - Barcelona- (septiembre) y Valencia (octubre). Finalmente, los 32 jóvenes clasificados (ocho por categoría) disputarán en noviembre el Máster en Mallorca, en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar.



El Rafa Nadal Tour by Mapfre es un circuito solidario, ya que la totalidad de los beneficios económicos se destinan a la Fundación Rafa Nadal, que trabaja para reforzar la integración y el desarrollo personal y social de niños y jóvenes, en España y la India. La fundación centra su labor en tres ámbitos: integración social de menores vulnerables, atención a jóvenes con discapacidad intelectual, y promoción del talento deportivo.