Rutte insta a "concretar reformas" y no llega "optimista" a la cumbre

El primer ministro holandés, Mark Rutte. EFE/EPA/FRANCISCO SECO

Bruselas, 17 jul (EFE).- El primer ministro holandés, Mark Rutte, aseguró este viernes que no es "optimista" sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo este fin de semana en la cumbre de Bruselas, e instó a "concretar las reformas" como condición para negociar y respaldar un fondo de reconstrucción pospandemia basado en "subvenciones".

"El contenido es en última instancia más importante que la velocidad, un compromiso débil no hace avanzar a Europa", alertó a su llegada a Bruselas en declaraciones a los medios, antes de reunirse con los 27 líderes europeos que negociarán hoy un fondo de 750.000 millones de euros para apoyar la recuperación de las economías más afectadas por la pandemia.

Advirtió de que "solo estará de acuerdo con las subvenciones, si se concretan las reformas", una exigencia que ya aseguró haber trasladado a los líderes del Sur de Europa, que viajaron las últimas semanas a La Haya para poner sobre la mesa sus propuestas y argumentos, algo que tildó ante el Parlamento holandés como "insuficiente" para convencer a Holanda.

El primer ministro subrayó hoy "no ser tampoco optimista" sobre la posibilidad de conseguir las duras garantías que exigirá durante esta cumbre, entre otras cosas, porque una de sus peticiones es que, si se otorgan subsidios y se concretan reformas, estas últimas tendrán que estar vigiladas por instituciones europeas, pero también por el propio Gobierno holandés.

"Es realmente importante la solidaridad, sí, desde los países que más tienen en su propio presupuesto hacia países que son menos capaces de revertir la demanda, pero tienes que hacer todo lo posible para ser capaz de resolver la crisis tu mismo la próxima vez. Esto son reformas en el mercado laboral, en las pensiones, etc.", agregó Rutte.

El jefe del Gobierno holandés aseguró que "otros líderes están de acuerdo" con él en sus exigencias y, a pesar de calcular que "las posibilidades de llegar a un acuerdo este fin de semana son menos del cincuenta por ciento", sí reconoció que "a nadie le apetece convocar otra cumbre, para reunirse en Bruselas de nuevo".

Rutte enfatizó que "quiere" llegar a un acuerdo porque "este es un mundo inestable y en ese mundo necesitamos una Europa estable", y consideró que está en el interés de los holandeses que el mercado interno de la UE comience a funcionar de nuevo porque, reconoció, Países Bajos "obtiene de allí su dinero".