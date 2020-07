Roma y Nike resuelven un contrato de 4 millones anuales que expiraba en 2024

EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI/Archivo

Roma, 17 jul (EFE).- El Roma y la firma deportiva Nike oficializaron esta semana la resolución anticipada de un contrato de patrocinio técnico firmado en 2013 y que expiraba en 2024, por un valor que superaba los cuatro millones de euros anuales.

El acuerdo fue firmado con Nike por el presidente del Roma, el estadounidense James Pallotta, y preveía el pago inmediato de un premio de seis millones de euros, además de cuatro millones por año que se incrementarían a partir del sexto, el 2019-2020.

"El AS Roma y Nike han comunicado este jueves que han interrumpido anticipadamente su acuerdo de patrocinio y 'sponsor' técnico. El club había firmado en 2013 un acuerdo con la marca estadounidense de varios años, que ahora terminará en la temporada 2019-2020", informó el club romano, rival del Sevilla en la Liga Europa, en un comunicado oficial.

Asimismo, el equipo de la capital italiana volvió a negociar un nuevo contrato, separado del anterior, que valdrá únicamente para la temporada 2020-2021, en la que Nike "seguirá proporcionando en exclusiva todo el material técnico para los partidos, los entrenamientos y el día a día del primer equipo, los equipos juveniles y los equipos femeninos".

Se interrumpió de esta forma una relación con Nike que se inició en 2013 y que, en los planes de Pallotta, cuya presidencia data desde hace dos años, debía marcar un nuevo paso en el crecimiento del club a nivel no solo deportivo sino también de imagen.

Y el Roma en este período ha sido protagonista de buenos resultados, con tres segundas plazas y dos terceras posiciones en los primeros cinco años, además de alcanzar en 2018 unas históricas semifinales de la Liga de Campeones.

Pero tras ese logro, conseguido con el español Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi" como director deportivo, el club ha empezado una profunda inflexión, con la sexta posición del año pasado y la momentánea quinta de este curso, en el que ya no tiene opciones de meterse en la Liga de Campeones a través del campeonato.

La única manera para el equipo entrenador por el portugués Paulo Fonseca de jugar la Champions el próximo año es conquistar la Liga Europa, en la que se enfrentará el 6 de agosto al Sevilla en los octavos de final.

El Roma empezará ya a buscar un nuevo patrocinador con el que colaborar a partir de la temporada 2021-2022, subrayó el jefe de Operaciones, Francesco Calvo, en declaraciones facilitadas por el club.

"La resolución anticipada de este acuerdo comercial permitirá al Roma explorar nuevas oportunidades en el mundo del material técnico", aseguró Calvo.

Entre las opciones barajadas por el equipo capitalino está, según aseguran los medios italianos, Under Armour, firma estadounidense que ya representa al Southampton inglés o al Estudiantes argentino en el mundo del fútbol.

Todo ello, en un período de máxima incertidumbre sobre el futuro del club, con James Pallotta que estaba a punto de cerrar, antes del parón sanitario, un acuerdo con su compatriota Dan Friedkin para el cambio de propiedad.

Las negociaciones, reconocidas por el club, rondaban una cantidad de 780 millones de euros, aunque la crisis económica generada por la pandemia obliga a volver a estudiar la operación.

