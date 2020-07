Rey Felipe.- VÍDEO: Calvo afirma que don Juan Carlos "ya no está en la vida pública" y su "pasado nada afecta" a Felipe VI

17/07/2020 Carmen Calvo, este viernes, en Sevilla ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA POLÍTICA MARÍA JOSÉ LÓPEZ



SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha manifestado este viernes que el rey emérito Juan Carlos "ya no está en la vida pública" y su "pasado" "nada afecta a la actividad del actual jefe del estado, el Rey Felipe VI, con el que el Gobierno tiene la lealtad y la eficiencia de trabajo que nuestra Constitución marca".



En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras realizar una visita a la fosa común de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando, Calvo, preguntada sobre los asuntos que han salido a la luz en relación con don Juan Carlos, ha manifestado que el asunto del rey emérito "compete a la Casa Real", ya que estamos en una monarquía parlamentaria y el Gobierno no otorga el título de Rey, sino que asume constitucionalmente y de una manera absolutamente firme, leal y plenamente legal que nuestra jefatura del estado tiene forma de monarquía parlamentaria".



Ha señalado que el rey emérito "ya no está en la vida pública ni recibe fondos públicos" y estamos hablando de una situación que tiene que ver con el "pasado" del jefe del estado anterior y que "nada afecta a la actividad del actual jefe del estado, el Rey Felipe VI, con el que el Gobierno tiene la lealtad y la eficiencia de trabajo que nuestra Constitución marca".



Asimismo, ha puesto el acento en que estamos viendo al Rey Felipe VI realizando visitas a las comunidades autónomas "muy cercanamente" para ver de primera mano a un país que ha sufrido mucho y sigue sufriendo por la crisis sanitaria del coronavirus.



"En este momento, estamos absolutamente en coordinación con la Jefatura del Estado para sacar adelante las tareas cotidianas de la gobernanza y las que no son cotidianas, como las que tienen que ver con el Covid-19", según Calvo, quien ha insistido en que los reyes están obteniendo de manera muy cercana la información de lo que la sociedad está atravesando en estos momentos.



