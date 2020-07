Rey Felipe.- Exteriores dice que la situación del Rey emérito no daña la imagen de España y que Felipe VI es el "mejor embajador"

07/02/2020 El nuevo secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, durante la toma de posesión de los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, para la Unión Europea, Cooperación Internacional y de la España Global, en el Patio Elcano del Palacio de Santa Cruz, en Madrid (España) a 7 de febrero de 2020. POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



España Global descarta que la pandemia y su gestión tengan un impacto "estructural" en la reputación, que sigue siendo buena



El secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, considera que la situación del Rey emérito no está impactando negativamente la imagen de España y, además, que "el mejor embajador" de España en estos momentos es el Rey Felipe.



Muñiz ha señalado que al Rey Juan Carlos "se le recuerda en muchos lugares por su importante labor en la Transición española". Respecto a las informaciones que apuntan a que el anterior jefe de Estado recibió 65 millones de euros de Arabia Saudí y se los donó a su examiga Corinna Larsen, se ha limitado a señalar que el tema está en manos de las autoridades judiciales y se deben respetar los procedimientos.



España Global también descarta que la pandemia de coronavirus y su gestión por parte de las autoridades tengan un impacto "estructural" en la imagen de España.



Muñiz ha citado un estudio del Real Instituto Elcano y Reptrak, que se presentará en otoño, basado en 30.000 encuestas realizadas en más de 50 países la última semana de marzo y las dos primeras de abril, cuando España estaba "en el pico de la enfermedad", "probablemente en el momento más desfavorable para la cobertura internacional".



Ese informe, ha dicho, coloca a España en el puesto 13 de reputación internacional y demuestra "un impacto verdaderamente pequeño" en la reputación de España, que sigue estando ente los países mejor valorados.



En ese estudio, España cae un puesto respecto al de 2019, pero Muñiz ha señalado que ello se debe a que otro país, Austria, ha mejorado su percepción por otros factores. También ha avanzado que el país que más ve afectada su reputación es China. Son datos preliminares del estudio 'La reputación de España en el mundo 2020' que se presentará el 10 de septiembre.



El secretario de Estado está convencido de que si el estudio se hiciese ahora, en un momento en que España tiene niveles de circulación y prevalencia "de los más bajos del mundo" el resultado sería aún mas positivo para la valoración del país.



Según los análisis de que dispone España Global, España "se sigue percibiendo en el mundo como uno de los más atractivos" y su cultura es una de las más reconocidas. Todo ello, ha añadido, es "mucho más contundente y sostenible en el tiempo" de lo que los propios españoles creen.



De hecho, ha señalado que ese estudio apunta a una mejora de la percepción de España por parte de los españoles, que suelen tener una visión más crítica. Eso sí, también cree que parte de la crítica interna sobre la pandemia obedece más a la polarización política que a los hechos.



"La imagen general de nuestro país no ha sufrido, el interés sigue siendo alto y tenemos que seguir haciendo el trabajo pero sin alarmismo y sin derrotismo", ha afirmado, durante su participación en un evento telemático del Foro Nueva Economía.



LA REPUTACIÓN ES UNA "CUESTIÓN DE ESTADO"



Muñiz ha incidido en que "la imagen de España es un cuestión de Estado" y ha remarcado que él no trabaja por la "imagen del Gobierno, sino del país". De hecho, cree que hay partes de la administración que deberían estar fuera de la polarización y no siempre se consigue.



Así, ha advertido de que la polarización, con algunos extremos como describir la gestión del Gobierno como "acción criminal, con dolo", "desborda la oposición constructiva y pasa factura a la legitimidad y a la imagen del país", no del Gobierno o de su presidente. En ese sentido, cree que el acto de homenaje a las víctimas que se celebró el jueves con el Rey fue "un paréntesis de unidad".



LA AGENDA DEL GOBIERNO ES "ABIERTAMENTE MODERADA"



En cuanto a la visión de la coalición de Gobierno, ha defendido que la agenda económica del Ejecutivo es "abiertamente moderada" alineada con la democracia clásica. A su juicio, para la recuperación económica es clave la negociación del fondo europeo en Bruselas y el fraguar dentro de España una unidad para poder poner en práctica esas ayudas.



Muñiz ha explicado que la nueva Secretaría de Estado de España Global agrupa dentro de ella varias tareas: la diplomacia económica, la comunicación y también una oficina de prospectiva y estrategia.



Entre sus proyectos de futuro, ha mencionado un plan de acción para conectar a los ciudadanos españoles residentes en el exterior, conectarlos entre ellos y también con España. "Algunos querrán volver, pero otros pueden actuar como embajadores de España y queremos que estén conectados con la realidad social", ha explicado.



También se pretende, sobre todo con quienes trabajan en organizaciones multilaterales, ayudar a impulsar sus carreras, "que sientan el apoyo de España, algo que no ha sido siempre el caso", porque pueden ser "un activo enorme" para el país y su reputación.