Rey Felipe.- El Rey no acudirá a los actos de entrega de despachos militares a los nuevos miembros de las Fuerzas Armadas

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI no acudirá este año como es tradición a las ceremonias de entrega de despachos militares para evitar la celebración de actos multitudinarios en cumplimiento con la normativa del Ministerio de Sanidad como consecuencia de la crisis del Covid-19.



Cada año, el monarca presidía a algunas academias militares para presidir el acto de graduación de nuevos miembros de las Fuerzas Armadas. Esta edición sin embargo esos actos no contarán con la presencia ni de Felipe VI ni de la ministra de Defensa, Margarita Robles.



Los actos entrega de Reales Despachos comienzan este mismo viernes en la Academia Básica del Aire de León, que este año celebra el centenario de su creación.



El Rey tenía previsto acudir a este acto de León, además de los que se celebren en la Escuela de Suboficiales de la Armada de San Fernando y de la Academia General Militar de Zaragoza. Sin embargo, su presencia será sustituida por un mensaje escrito que se leerá en cada una de las Academias.



Además, Felipe VI recibirá en el mes de septiembre a los números 1 de cada Promoción, cumpliendo con su papel de capitán general de los Ejércitos.



El Ministerio de Defensa también ha decidido que, para evitar las mayores aglomeraciones, no realizará las entregas en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, sino que los nuevos tenientes y sargentos del Ejército de Tierra los recibirán en las Academias de su Especialidad Fundamental.