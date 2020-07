Portaltic.-Paper Mario: The Origami King ya está disponible para Nintendo Switch

17/07/2020 Paper Mario: The Origami King. La compañía japonesa productora y distribuidora de videojuegos Nintendo ha lanzado este viernes el título Paper Mario: The Origami King en exclusiva para la consola Nintendo Switch. POLITICA NINTENDO



La compañía japonesa productora y distribuidora de videojuegos Nintendo ha lanzado este viernes el título Paper Mario: The Origami King en exclusiva para la consola Nintendo Switch.



Los jugadores de Paper Mario: The Origami King podrán adentrarse en una aventura con Mario en la que deberán desenvolverse en un mundo de origami con combates por turnos y rompecabezas.



El título ofrece a los usuarios un nuevo sistema de combate por anillos en el que deberán tirar de ingenio para decidir el momento preciso para pisotear a enemigos, atizarlos con el martillo o utilizar objetos para curarse o atacar.



Cuando los jugadores no estén combatiendo, podrán investigar lugares para encontrar objetos ocultos, lanzar confeti para reparar agujeros en el paisaje, jugar minijuegos para conseguir recompensas y encontrar a Toads escondidos.



Durante su viaje por las diferentes regiones del título, los jugadores visitarán con Mario un sistema de alcantarillado, ríos turbulentos, una mansión repleta de ninjas y un oasis en pleno desierto para rescatar a sus amigos antes de que se conviertan en "secuaces plegados".



Los jugadores también podrán reclutar a un elenco de personajes como un Bob-omb desmemoriado, un profesor Toad experto en historia antigua y Kamek.



En el juego Mario también recibirá ayuda en los combates de la amable hermana del rey Olly, Olivia, de un público compuesto por Toads e incluso del propio Browser.