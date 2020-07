OMS dice que casos de COVID-19 en Brasil ya no aumentan exponencialmente

GINEBRA, 17 jul (Reuters) - Las infecciones de coronavirus en Brasil ya no parecen estar aumentando exponencialmente y habrían alcanzado una meseta, creando la oportunidad para controlar el virus, dijo el viernes el jefe del programa de emergencias de la Organización Mundial de Salud (OMS).

Mike Ryan dijo en rueda de prensa que la cifra "R" -el número de personas a quienes infecta una persona contagiada- ahora parecía situarse entre 0,5 y 1,5 en los estados de Brasil y que los casos estaban alcanzando una meseta de entre 40.000 y 45.000 por día.

"El virus ya no se está duplicando en la comunidad como antes, de modo que el ascenso ya no es exponencial", declaró. Sin embargo, enfatizó en que "no existe absolutamente ninguna garantía de que los contagios disminuirán solos". (Reporte de Stephanie Nebehay, escrito por Peter Graff. Editado en español por Marion Giraldo)