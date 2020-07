Netflix ante peor semana del año pese a subscripciones: Gráfico

(Bloomberg) -- Aparentemente, no es suficiente que las adiciones de 25,9 millones de suscriptores Netflix Inc. en el primer semestre estuvieran a la par con la cifra de todo el año pasado. El gigante de la transmisión, cuya perspectiva de membresía para el tercer trimestre estuvo a la altura de las proyecciones de Wall Street, se encaminaba hacia su peor semana en un año después de perder hasta 8,2% el viernes. La caída actualmente pone en competencia al índice de servicios de comunicación S&P 500 por el segundo sector bursátil con peor desempeño esta semana.

Nota Original:Netflix Set for Worst Week in Year on Subscriber Outlook: Chart

©2020 Bloomberg L.P.