MLS: Montreal de Henry cae 4-3 ante Toronto y está cerca de eliminación

Con un triplete del estadounidense Ayo Akinola, el Toronto derrotó este jueves 4-3 al Montreal Impact del entrenador francés Thierry Henry en la segunda ronda del Grupo C del torneo de reanudación de la liga de fútbol norteamericana (MLS).

Con este resultado en el duelo canadiense, el equipo de Henry queda al borde de la eliminación del torneo 'MLS is Back' al no haber puntuado en las dos primeras jornadas. Por su lado, el Toronto lidera la llave con 4 unidades seguido del New England Revolution con 3 y el DC United con 1.

Por el Toronto anotaron el canadiense Richie Laryea en el minuto 8 y el delantero estadounidense Ayo Akinola, que logró una tripleta en el 25, 37 y 83.

Por Montreal marcaron el hondureño Romell Quioto en el minuto 14 y el argelino Saphir Taïder en el 37 y 90+5, ambos de penal.

El partido arrancó con una primera mitad de infarto en la que se cantaron cinco goles. Laryea abrió el marcador con una jugada individual en la que se internó por la banda izquierda, recortó a Shome y clavó la pelota al palo contrario.

Después de que Montreal empatara 1-1, comenzó la exhibición del joven Akinola, que está siendo una de las sensaciones del torneo con cinco goles en dos jornadas.

El delantero de 20 años anotó el 2-1 después de una buena combinación de la ofensiva de Toronto y en el minuto 37, apenas segundos después de que Montreal empatara 2-2 de penal, volvió a dar la ventaja a su equipo al ganar la espalda a la defensa y definir de tiro cruzado.

Akinola volvió a demostrar su potencia y velocidad en el 83 al ganar la pelota en un choque con un defensa en el medio campo y llegar en carrera hasta el área rival para batir al arquero picando la pelota por arriba.

Montreal logró el 4-3 de penal en el descuento pero no tuvo más opciones de conseguir el empate.

Alineaciones:

Montreal Impact: Clément Diop - Jukka Raitala, Victor Wanyama, Luis Binks (Rod Fanni, 46) - Shamit Shome (Zachary Brault-Guillard, 46), Samuel Piette, Emanuel Maciel (Anthony Jackson-Hamel, 73), Saphir Taïder, Jorge Corrales - Maximiliano Urruti (Bojan, 68) y Romell Quioto (Orji Okwonkwo, 79). DT: Thierry Henry.

Tarjetas amarillas: Maciel (6)

Goles: Quioto (14), Taïder (37 y 90+5, ambos de penal)

Toronto FC: Quentin Westberg - Auro, Omar González, Chris Mavinga, Richie Laryea (Jacob Shaffelburg, 85) - Pablo Piatti (Nick DeLeon, 66), Michael Bradley, Marco Delgado (Liam Fraser, 66), Tsubasa Endoh (Laurent Ciman, 59) - Alejandro Pozuelo y Ayo Akinola (Griffin Dorsey, 86). DT: Greg Vanney.

Goles: Laryea (8), Akinola (25, 37 y 83)

Grupo C

Clasificación

Pts J G E P GF GC Dif

1. Toronto FC 4 2 1 1 0 6 5 1

2. New England Revolution 3 1 1 0 0 1 0 1

3. D.C. United 1 1 0 1 0 2 2 0

4. Montreal Impact 0 2 0 0 2 3 5 -2

gbv/cl