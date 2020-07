16/10/2015 México.- El ex director de PEMEX Emilio Lozoya, trasladado a un hospital poco después de ser extraditado a México . El ex director de la petrolera mexicana PEMEX Emilio Lozoya ha sido trasladado a un hospital de Ciudad de México horas después de ser extraditado desde España por las acusaciones de corrupción en su contra. CENTROAMÉRICA MÉXICO POLÍTICA DPA / THOMAS PADILLA



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El ex director de la petrolera mexicana PEMEX Emilio Lozoya ha sido trasladado a un hospital de Ciudad de México horas después de ser extraditado desde España por las acusaciones de corrupción en su contra.



Lozoya ha llegado sobre las 00.46 (hora local) al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en un avión Challenger 605 del Gobierno mexicano que partió desde Madrid e hizo escala en Canadá, según ha informado la Fiscalía mexicana.



A su llegada, fue recibido por agentes del Ministerio Público que le aplicaron el "protocolo correspondiente", es decir "le leyeron sus derechos y le informaron de que se le estaban ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos 'Agronitrogenados' y 'Odebrecht', y que desde ese momento quedaba detenido".



Un perito médico de la Fiscalía le hizo la habitual revisión médica y "encontró anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, por lo que propuso su internación en un hospital".



"La familia del extraditado pidió, y se le autorizó, que un médico particular hiciera también una revisión, en la que encontró los mismos síntomas", ha apuntado la Fiscalía en un comunicado.



Por ello, se ha ordenado su traslado a un hospital, "donde permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policíaca". "La representación social federal comunicó lo anterior a los jueces de ambos casos, quedando en espera de su determinación sobre las fechas para las audiencias correspondientes", ha añadido.



El ex director de PEMEX, que según el fiscal general de México, Alejandro Gertz, huyó del país tras una "filtración" de que iba a ser detenido, fue capturado el 12 de febrero en Málaga, tras lo cual la Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión provisional incondicional y comunicada hasta que se autorizó su extradición.



Lozoya está investigado en dos casos de corrupción, uno vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que el ex director de PEMEX está dispuesto a colaborar con la Justicia, por lo que espera que arroje luz sobre ambas causas.