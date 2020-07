Mayores minas de cobre en Chile aumentan producción en pandemia

(Bloomberg) -- Los últimos datos de producción de cobre de Chile sugieren que las minas en el mayor productor mundial del metal están logrando sobrevivir a la pandemia sin sacrificar la producción.

De hecho, las dos minas más grandes del país, Escondida de BHP Group y Collahuasi de Anglo American Plc y de Glencore Plc, produjeron más cobre en el segundo trimestre que el año anterior.

Eso a pesar de operar con niveles reducidos de personal para minimizar el riesgo de brotes de covid-19. La industria está fuertemente enfocada en la producción a corto plazo y ha postergado las tareas no esenciales.

La producción de Collahuasi aumentó 38% en el período de abril a junio, dijo Anglo, con sede en Londres, en su informe de producción trimestral.

Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, registró un aumento de 2% en la producción extraída, según el accionista Rio Tinto Group. La producción récord del concentrador compensó una ley 6% menor del mineral y una cantidad 3% menor de material apilado en las plataformas de lixiviación, dice Rio en su informe de producción.

Juntas, las dos minas representan alrededor de 30% de la producción chilena de cobre. Ahora la atención se centra en cómo le está yendo a Codelco, de propiedad estatal, y el Gobierno tiene previsto informar la producción de junio a principios del próximo mes.

A nivel mundial, se espera que la pandemia signifique una pérdida en la producción de concentrados de cobre de aproximadamente 450.000 toneladas este año, dijo el jueves Hu Jian, analista del investigador Shanghai Metals Market.

Nota Original:Biggest Copper Mines in Chile Are Growing Output in the Pandemic

