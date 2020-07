Márquez manda

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL/Archivo

Madrid, 17 jul (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) mandó por milésimas de segundo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de MotoGP que se disputó en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, por delante de su compatriota Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y del británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V).

Inicialmente resultó chocante ver al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) vestido de calle mientras sus rivales estaban ya sentados en su taller con el mono de cuero puesto y es que la apelación que presentó a su sanción de veinte minutos sin correr en los primeros libres fue rechazada por el panel de comisarios y no le quedó más remedio que cumplir con la misma.

También era de destacar la presencia del italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20), que sufrió una fuerte caída en los entrenamientos del miércoles, con traumatismo craneoencefálico incluido, lo que le produjo una serie de preocupantes mareos pero que, al final, no le impidieron recuperarse para poder estar hoy en pista, aunque no en sus mejores condiciones.

Petrucci se cayó al pisar una mancha de aceite dejada por la Aprilia RS-GP del español Aleix Espargaró, que también pisó y le provocó la caída al debutante Álex Márquez (Repsol Honda RC 213 V).

Los minutos iniciales de la sesión de MotoGP fueron frenéticos, con constantes cambios en la cabeza de la clasificación, en la que estuvieron el campeón del mundo Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), cuyo mejor tiempo era de 1:38.055, pero también el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20), que rodó en 1:37.942, o el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), por detrás de él a milésimas de segundo con 1:37.988.

Transcurridos los primeros veinte minutos de la sesión Fabio Quartararo pudo salir a pista para hacer su primera serie de vueltas, en la que ascendió hasta la décima plaza.

Ya en los minutos finales y en la última salida a pista de todos los pilotos, Marc Márquez dejó claras sus intenciones al auparse hasta la primera plaza con un tiempo de 1:37.350 secundado a milésimas de segundo por Maverick Viñales, 1:37.374.

Hasta la tercera plaza ascendió el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) con Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) cuarto y dos fábricas más entre los diez primeros, las Suzuki de Joan Mir, quinto y Alex Rins, séptimo, y las KTM de Pol Espargaró, Iker Lecuona y el surafricano Brad Binder en la octava, novena y décima posición, respectivamente, y todos ellos en medio segundo de distancia.

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) no pudo pasar de la decimoquinta posición inicial, justo por delante de Álex Márquez y con Fabio Quartararo, tras ellos, en tanto que Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP20) fue decimonoveno.