María Jesús Ruiz y Juani ponen rumbo a Andalucía tras su paso por 'La casa fuerte'

17/07/2020



MADRID, 17 (CHANCE)



La aventura María Jesús Ruiz y su madre, Juani, ha acabado en La casa fuerte. Tras haber hecho un concurso en el que ha sido muy criticada por su actitud, ya que muchos aseguran que ha estado controlada y bajo las alas de su madre, la de Andújar ha puesto rumbo ya a Andalucía para estar cerca de sus seres queridos.



La madre de la modelo nos ha asegurado que se ha comparto en el concurso tal y como es ella: "Así soy yo, sin trampas ni cartón y María Jesús igual". Sobre si ha influenciado la presencia de su madre en la actitud de María Jesús dentro del reality, la expareja de Gil Silgado ha asegurado que: "Yo respeto a mi madre muchísimo siempre y eso es de verdad".



María Jesús Ruiz ha evitado hablar de sus problemas judiciales con Gil Silgado y parece estar tranquila ante el juicio que tenía con su exrepresentante: "No, nada. Todo bien, así que ahora a disfrutar de la familia".



Ya sabemos como es María Jesús Ruiz y es que ella siempre se enfrenta a todos los problemas con una sonrisa de oreja a oreja que le hacen estar fuerte y preparada para todo lo que le venga. Ahora, la concursante tendrá que hacer frente a estos dos juicios a los que no se ha presentado por su participación en La casa fuerte donde parece que no le preocupa en absoluto lo que se haya decretado.