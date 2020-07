Los policías bolivianos tendrán un seguro que incluye muerte por COVID-19

En la imagen el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo. EFE /Martin Alipaz /Archivo

La Paz, 17 jul (EFE).- Los cerca de 40.000 policías que tiene Bolivia tendrán un seguro que incluye la cobertura de muerte por la COVID-19, enfermedad que hasta el momento ha dejado unos 70 uniformados fallecidos.

Es un seguro de invalidez total y permanente o muerte derivada por la COVID-19 equivalente a poco más de 14.300 dólares, declaró a los medios en La Paz el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.

"Sabemos que no hay ningún monto que pague la vida de un ser querido, pero es muy duro para la familia perder a alguien, perder al sostén de la familia y encima quedarse con deudas, quedarse sin un centavo", dijo.

No hay datos oficiales ni actualizados de la escala salarial policial en Bolivia, pero el salario mínimo nacional equivale a unos 304 dólares.

Murillo destacó que este beneficio cubre la muerte por la COVID-19, ya que la mayoría de los seguros no incluyen este causal.

La autoridad transitoria sostuvo que es una buena noticia para los policías bolivianos y sus familias, que no quedarán indefensas.

"Lamentablemente los policías que están en primera línea son los que más se han estado contagiando y que más han estado perdiendo la vida. Tenemos alrededor de 70 policías fallecidos hasta el momento, algo que nos causa un profundo dolor", manifestó Murillo.

El seguro se contratará con recursos propios de la Policía Boliviana y se aplicará con retroactividad, ya que beneficiará también a las familias de los uniformados fallecidos por la COVID-19 antes de la aprobación de esta medida, agregó.

El Gobierno transitorio aprobó un decreto que autoriza la asignación presupuestaria de unos 2,2 millones de dólares para contratar los seguros policiales.

La misma norma indica que, previamente, el Ministerio de Gobierno en coordinación con la Policía Boliviana, debe transferir ese monto al Tesoro General de la Nación "con los recursos recaudados por concepto de sanciones", incluidas las multas cobradas por infringir la cuarentena.

Bolivia tiene declarado desde finales de marzo estado de emergencia sanitaria, con una cuarentena que ha ido variando por fases y se ha ampliado a todos julio en el conjunto del país, aunque con distintas restricciones por regiones y municipios en función de un mapa de riesgo de la enfermedad.

Con unos once millones de habitantes, el país registra 1.984 decesos y 54.156 contagios desde que se reportaron los primeros casos en marzo pasado, según los más recientes datos oficiales.