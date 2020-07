Las voces para una nueva cuarentena en Florida crecen a la par que los casos

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 17 jul (EFE).- Las voces en favor de una vuelta al confinamiento crecen en Florida a la par que los nuevos casos y las muertes por la COVID-19, que este viernes sumaron 11.466 y 128, respectivamente, en una jornada, por fin, sin récords en ese estado de EE.UU.

Desde el 1 de marzo 327.241 personas se han contagiado y 4.805 han fallecido a causa del nuevo coronavirus en Florida, un estado que ha visto avanzar la enfermedad de manera firme desde mediados de junio, pocos días después de entrar en la segunda fase de la reapertura, y ha llegado a tener 15.300 nuevos casos en un día.

En el sur del estado, el epicentro de la COVID-19 en Florida, tercer estado por número de casos según la Universidad Johns Hopkins, Miami-Dade registró 2.442 casos nuevos y 24 muertes, que elevan a 77.867 y 1.270 la cuenta desde el inicio de la pandemia.

Le siguen Broward, con 36.913 casos y 477 muertes, y Palm Beach, con 24.361 contagios y 659 decesos.

En el centro del estado, Hillsborough, al que pertenece la ciudad de Tampa, suma 22.502 contagiados y 233 fallecidos, y Orange, donde esta Orlando, la ciudad de los parques temáticos, donde todos están ya abiertos, 22.049 contagiados y 103 fallecidos.

Según un informe del grupo operativo del coronavirus de la Casa Blanca no publicado oficialmente pero divulgado hoy por el Centro de Integridad Pública, Florida es uno de los 18 estados que se encuentra en la "zona roja" de la COVID-19 y que debería implementar medidas de protección más restrictivas.

Precisamente eso es lo que le pidieron este viernes al gobernador de Florida, Ron DeSantis, doce representantes demócratas en el Congreso en Washington.

"Gobernador, haga su trabajo. Proteja a la gente de Florida", señaló en Twitter la congresista Donna Shalala, que fue secretaria de Salud del Gobierno de Barack Obama y es quien encabeza la petición a DeSantis para que ordene que la gente se confine en sus casas y obligue a usar mascarilla en todo el estado.

¿UNA NUEVA CUARENTENA?

La carta de los congresistas demócratas llega en medio de advertencias de autoridades condales y municipales sobre la posibilidad de una nueva cuarentena en sus jurisdicciones.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, tiene previsto reunirse este viernes con empresarios y propietarios de negocios para tratar del asunto, por las consecuencias que el cierre tendría para la ya maltrecha economía de la ciudad.

En el vecino condado de Broward, el vicealcalde, Steve Geller, dijo que por culpa de los "estúpidos" que no cumplen las reglas para prevenir los contagios hay escasez de camas en los hospitales y se ha llegado a una situación en la que van a tener que ordenar un cierre de negocios otra vez.

"Si cerramos los negocios, muchos ya no podrán abrir de nuevo", dijo Geller sobre los "devastadores" efectos de esa medida.

Las autoridades floridanas han atribuido el repunte de la COVID-19 a una serie de factores, pero, según los científicos, no se puede apuntar con el dedo a uno solo.

DEMÓCRATAS CRITICAN AL GOBERNADOR

En su carta a DeSantis, los legisladores dicen que fracasó a la hora de abrir el estado "de forma segura, inteligente y paso a paso", como había prometido, y que "ha ignorado los criterios de los Centros de Control y Prevención para Enfermedades Infecciosas (CDC)".

En el documento del grupo de la Casa Blanca filtrado por el Center of Public Integrity, fechado el 14 de julio, se advierte de que 18 estados tienen más de cien casos por cada cien mil habitantes y que en once, más del 10 % de las pruebas realizadas resulta positiva.

En mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los gobiernos que debían mantener una tasa de positivos por debajo del 5 % durante catorce días antes de reabrir la economía para poder controlar el virus.

Florida se encuentra en "la zona roja" de ambas categorías.

Los datos de la última semana reflejan que de cada cien mil floridanos hay 308 infectados por el coronavirus, lo que supone más del doble de la media nacional que se sitúa en 119.

Según los datos facilitados hoy por el Departamento de Salud de Florida, se han realizado pruebas a 2,88 millones de personas desde el 1 de marzo y en un 11,3 % de los casos han dado positivo.

El índice es mayor cuando se mide el porcentaje de positivos en las pruebas de un solo día. En Miami-Dade, medido de esta manera, es del 18,3 %.

A día de hoy hay un 21,81 % de camas disponibles en los hospitales de Florida y un 16 % de camas libres en Unidades de Cuidados Intensivos.

En Miami-Dade la disponibilidad de plazas en estas unidades para enfermos graves es del 13,41 % y en Hillsborough del 8,97 %, según datos de la Agencia de Administración de Salud del estado.