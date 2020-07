Las alianzas de boda de Apodemia con las que no te resistirás al 'Sí, quiero'

MADRID, 17 (CHANCE)



El sueño de cualquier pareja cuando su amor está más fortalecido que nunca es el de casarse por todo lo alto y celebrar delante de todos sus seres queridos su unión. Ahora, en pleno siglo XXI son muchas las personas que no festejan su amor porque no encuentran los precios asequibles que esperan.



Otra de las cosas más importantes para la novia el día de su boda, además del traje que lucirá delante del amor de su vida y de todos los invitados, es la alianza. La búsqueda es complicada y nos provoca muchos comederos de cabeza por el precio, el estilo y demás. Con Apodemia esto ha terminado y es que esta firma española ha sacado al mercado su primera colección de alianzas de boda accesibles para todos, manteniendo la máxima calidad y la exclusividad de los diseños.



Esta firma ha diseñado unas piezas únicas y llenas de simbolismo con el objetivo de democratizar las alianzas y que este objeto tan especial no se convierta en algo inaccesible. Y es que ya sabemos que el intercambio de anillos por parte de los novios en una boda es una tradición tan antigua que su origen se remonta a la civilización egipcia y se mantiene hasta nuestros días. Esto las convierte en una de las joyas más importantes de la vida de una persona, ya que son un homenaje al amor incondicional, un símbolo de unión y de compromiso, y representan la materialización de la promesa entre la pareja.



Con este pensamiento, Apodemia ha creado esta nueva colección de wedding bands, formada por tres diseños atemporales, clásicas, toraidales y planas, con un toque de clasicismo. Las alianzas tienen, en todos sus modelos, un precio de 80€, pero sin olvidar la calidad que caracteriza a todas las creaciones. Todas ellas incluyen el baño de oro insignia de la firma aumentado a un micraje de 10 micras, lo que le permite conseguir la anchura idónea. Una colección con la que la firma está dispuesta a revolucionar el universo más romántico de la joyería.



Los tres modelos diseñados por el equipo creativo de la firma, están pensados como una colección ready to wear, listas para que se puedan llevar al momento, o en dos semanas, si se solicita el grabado.Las alianzas estarán a la venta a partir del 20 de julio en todas las tiendas físicas de la marca y en su página web, www.apodemia.com. Además la firma ofrecerá la posibilidad de poder grabarlas sin un coste extra, lo que convertirá a cada joya en una pieza única e inimitable.