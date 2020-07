Lanzan nuevas versiones de "Rain on me", de Lady Gaga y Ariana Grande

Lady Gaga. EFE/EPA/JUSTIN LANE/ Archivo

Madrid, 17 jul (EFE).- Tras el lanzamiento el 22 de mayo de "Rain on me", colaboración de Lady Gaga con Ariana Grande que sirvió de sencillo promocional de "Chromatica" -último álbum de la primera-, este viernes se han estrenado cuatro nuevas versiones del tema en forma de 'remixes'.

Purple Disco Machine, con aires de funk, y Ralphi Rosario, manteniendo el ritmo house de la canción original, son los encargados de dotar a "Rain on me" de sus nuevas personalidades, para las que cada uno se ha encargado de trabajar en dos pistas diferentes: una versión larga y otra más corta.

El músico Purple Disco Machine anunció ayer en su perfil de Twitter, con un fragmento de su 'remix', que estaba a punto de lanzar una colaboración por la que se mostró "especialmente emocionado": "Una vez sepáis para quién es el 'remix', entenderéis por qué", dijo.

Mientras tanto, el videoclip de la versión original de "Rain on me", en el que predomina la coreografía y una ambientación entre lo futurista y lo posapocalíptico que recuerda a la estética de la película "Blade Runner", acumula ya 150 millones de visualizaciones en YouTube.