La Universidad de El Salvador desarrolla un panel de datos sobre los contagios de COVID-19

Hasta este jueves en El Salvador se contabilizan 10.957 contagios, de los que 4.395 son casos activos, 298 personas han fallecido y 6.264 se han recuperado. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 16 jul (EFE).- La Universidad de El Salvador (UES) ha desarrollado un panel de datos con información de contagio, infección y tasas de infección de coronavirus en el país centroamericano en el que hasta este jueves se registran 298 muertes a causa de la enfermedad.

El decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Mauricio Lovo, explicó durante una entrevista de radio que las proyecciones de los datos se trabajan con varios modelos (Gompertz, Triple Exponencial Smoothing y Box-Jenkins) de series temporales en las que se proyecta el comportamiento de los contagios en el país por días, semanas y mes, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes.

El panel de datos fue desarrollado por expertos del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) en el que actualmente se trabaja en la presentación de datos por departamentos y, en la medida que existan datos confiables, se hará por municipios para luego trasladarlos al laboratorio de sistemas de información geográfica a un mapa territorial, indicó Lovo.

El profesional señaló que la información de contagios, de infección y de tasas de infección serán presentados a la Comisión de Salud del Parlamento el próximo 20 de julio porque, según lo expresó, "el efecto de la pandemia no es el mismo en todas partes del territorio y tenemos que salvaguardar no solamente la vida sino también el trabajo y la salud integral de los salvadoreños".

CONTAGIOS ARRIBA DE LOS 300 CASOS DIARIOS

El pasado domingo la cifra de contagios diarios superó los 300 y la más alta se registró el martes con 342 casos positivos de COVID-19.

El Gobierno salvadoreño llamó hoy a los ciudadanos a no salir de casa si no es "estrictamente necesario" y pidió que se acaten las medidas de prevención establecidas, como el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos.

"Registramos cuatro días consecutivos con más de 300 casos de COVID-19 diarios, la curva sigue en aumento y solo tú puedes ayudarnos a detenerla. No salgas de tu casa si no es estrictamente necesario y acata las medidas", indica un mensaje difundido por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.

Hasta este jueves en El Salvador se contabilizan 10.957 contagios, de los que 4.395 son casos activos, 298 personas han fallecido y 6.264 se han recuperado.