La Mar de Músicas lanza un emotivo mensaje a su público el día que tenía prevista la inauguración de su 26 edición

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)



Cartagena estaría recibiendo este viernes a cientos de visitantes de toda España que se desplazan a la ciudad portuaria para disfrutar de La Mar de Músicas. Hoy, en la plaza del Ayuntamiento, en el patio del CIM, y en el Auditorio Parque Torres sonarían los primeros ritmos caribeños de República Dominicana, país invitado en la 26 edición del festival.



"Hoy nada de esto pasará, pero desde el festival han querido mandar un mensaje a su público, auténtico protagonista del que está considerado uno de los tres mejores festivales de músicas globales de Europa, cuya edición ha pasado a 2021", según informaron fuentes municipales en un comunicado.



"Esta noche sería la inauguración de La Mar de Músicas dedicada a República Dominicana y todos los que amamos este festival tenemos una mezcla de sentimientos", señala ese comunicado de la organización, que dice sentir "mucha pena por no haber podido disfrutar de esta 26 edición y la certeza de saber que hemos tomado la mejor decisión posible en la situación actual".



"Este verano no ha podido ser, pero os aseguramos que en 2021 volveremos a vibrar con La Mar de Músicas, a descubrir nuevos sonidos y a enamorarnos de Cartagena desde lo alto del Parque Torres", añade. Porque como bien dice este vídeo, 25 años no se recorren en vano" ha indicado la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, en el comunicado que acompaña al vídeo difundido a través de las redes sociales.



"La Mar de Músicas os echa de menos. En este tiempo raro en que vivimos, sabemos que estamos en vuestros corazones, de la misma manera que es vuestro latido el que nos convoca y cita para el próximo verano..." así comienza el vídeo que desde la organización del festival han difundido y en los que se centran en su público.



"Tantas amigas y amigos por el camino, tantas emociones y abrazos, tantas noches bajo las estrellas, tantas lunas, y bailes, y vuelos de gaviotas". Un mensaje que acaba con "Sois el corazón de La Mar de Músicas. Nos vemos en 2021".



El vídeo realizado por la organización del festival ha contado con los textos y voz de Belén Rosa de Gea, encargada de las presentaciones de La Mar de Músicas desde sus inicios y el montaje realizado por Pepo Devesa.