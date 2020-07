La colombiana Ecopetrol ajusta hacia arriba su plan de inversiones para 2020

La crisis del mercado de crudo a comienzos de este año y la causada por la pandemia del coronavirus obligaron a la estatasl colombiana Ecopetrol a recortar su plan de inversiones que ahora vuelve a revisar pero hacia arriba. EFE/Guillermo Legaria/Archivo

Bogotá, 17 jul (EFE).- La petrolera estatal de Colombia Ecopetrol ajustó hacia arriba su plan de inversiones para este año, que tendrá un monto estimado entre 3.000 y 3.400 millones de dólares, similar al ejecutado en 2019, informó este viernes la compañía.

"El nuevo plan de inversiones que presentamos asegura la sostenibilidad del negocio y refleja nuestros pilares estratégicos de protección de la caja, eficiencia en costos, disciplina de capital y crecimiento rentable y sostenible", dijo el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, citado en el comunicado.

Apoyada en los resultados financieros de 2019, Ecopetrol anunció en noviembre del año pasado mayores niveles de inversión para 2020, de entre 4.500 y 5.500 millones de dólares, calculando que el precio promedio del barril de petróleo Brent sería de 57 dólares, explicó la compañía.

PLANES REVISADOS

Sin embargo, la crisis del mercado del crudo de comienzos de este año y la causada por la pandemia del coronavirus obligaron a la empresa a recortar su plan de inversiones que ahora vuelve a revisar pero hacia arriba.

"La crisis sin precedentes observada durante el primer trimestre del año 2020, originada por el choque simultáneo sobre la oferta (guerra de precios) y la demanda (COVID-19), resultó en un ajuste inicial en el nivel de inversiones a un rango entre 2.500 y 3.000 millones de dólares", con la expectativa de precio promedio del barril de Brent de entre 30 y 40 dólares.

Pero tras "una detallada revisión del portafolio de la compañía" y "la paulatina recuperación de la actividad económica, las perspectivas actuales permiten incrementar la inversión a un nuevo nivel estimado entre 3.000 y 3.400 millones de dólares para 2020", puntualizó Ecopetrol.

El nuevo plan de inversiones, que se calculó con un precio promedio del barril Brent de 38 dólares, "asegura la sostenibilidad del negocio en un entorno de precios bajos, priorizando las oportunidades generadoras de caja", añadió la empresa.

INVERSIONES EN COLOMBIA, BRASIL Y EE.UU.

Ecopetrol aseguró que el 80 % de las inversiones se enfocará en proyectos en Colombia y el resto en el desarrollo de los recursos y reservas existentes en Estados Unidos y Brasil.

Según Ecopetrol, el plan pondrá énfasis en el crecimiento del segmento de exploración y producción, al cual se destinará el 78 % de las inversiones.

Eso permitirá que la producción de este año sea de niveles "cercanos a 700.000 barriles de petróleo equivalentes por día", detalló la información.

En lo referente a los yacimientos no convencionales, las inversiones serán de unos 221 millones de dólares para incrementar el desarrollo en la cuenca Permian en Texas (EE.UU.).

En Colombia se invertirán 13 millones de dólares para continuar con las iniciativas asociadas a los Proyectos Piloto de Investigación Integral de Yacimientos No Convencionales (PPII) en la cuenca del Valle Medio del Magdalena.

Por otro lado, en exploración se invertirán 583 millones de dólares, con foco estratégico en gas en proyectos en el Piedemonte colombiano, en Brasil y en el desarrollo de los descubrimientos gasíferos costa afuera realizados en el Caribe colombiano.

Ecopetrol aseguró que este año prevé perforar trece pozos exploratorios, once de ellos en Colombia -en las cuencas de los Llanos Orientales, Valle Medio del Magdalena, Valle Inferior del Magdalena y Sinú-San Jacinto-, y los dos restantes en Brasil.

La empresa también destinó 17 millones de dólares para desarrollar actividades de sísmica.

REFINERÍAS Y TRANSPORTE

Ecopetrol dijo además que la inversión en refinación representa el 11 % del total y estará enfocada en las refinerías de Barrancabermeja (centro) y Cartagena (norte).

Al segmento de transporte le corresponderá el 8 % de la inversión, añadió la compañía, que calculó que los volúmenes transportados serán de un millón de barriles diarios.

El plan prevé además la inversión de 1,7 billones de pesos (unos 467,2 millones de dólares) a 2024 en el programa de inversión socio ambiental.

Para apoyar al país en el manejo de la pandemia del coronavirus, Ecopetrol destinó 88.000 millones de pesos (unos 24,1 millones de dólares).