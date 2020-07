Jordi Sánchez se pronuncia sobra las famosas peleas de gallos

MADRID, 17 (CHANCE)



Durante toda esta semana no se habla de otra cosa que de las famosas fiestas de los futbolistas y de las peleas de gallos que hacen algunos toreros en fiestas privadas. Este verano tan atípico nos está dejando temas muy extraños en la actualidad social. Si el otro día Francisco Rivera nos confesaba que no tenía ni idea de estas peleas de gallos, hoy nos habla Jordi Sánchez sobre esta dura realidad.



El actor de La que se avecina nos ha confesado que no tiene ni idea de estas fiestas: "Yo no los conozco, el toro es un mundo que me pilla lejos, pero cualquiera que participe en peleas de gallos me parece una salvajada, no los conozco, pero me parece una barbaridad, las peleas de gallos, de perros, me parece una salvajada".



En cuanto a si deberían ser ilegales, Jordi Sánchez se ha mostrado de lo más respetuoso posible: "Cada uno es como es, yo no lo haría jamás, el sufrimiento no me causa placer. Donde hay tortura no hay arte ni cultura, eso dice la gente y tiene toda la razón. En ese sentido ver a animales dándose picotazos me parece una salvajada".



Y es que sin duda, Jordi Sánchez se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pantalla por su profesionalidad a la hora de interpretar a personajes de lo más variopintos. Sobre cómo ha pasado el confinamiento, nos ha confesado que: "La primera parte un poco asustado, estaba en Colombia y no sabía si me dejarían volver, temía no poder llegar a mi casa con mi familia, pero eso se arregló. He tenido la inmensa suerte de no tener nadie en mi entorno que estuviera enfermo, que es lo que preocupaba. Tengo un espacio para vivir que es grande, no he sufrido gran cosa. De repente desaparece la prisa que forma parte de nuestras vidas y te levantas por las mañanas y no hay que correr".