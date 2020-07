Johnson no quiere hablar de hackeo ruso a avances de la vacuna

(Bloomberg) -- Menos de 24 horas después de exponer el intento de Rusia por acceder ilegalmente a la investigación sobre la vacuna contra el coronavirus, el Reino Unido y su primer ministro parecen haber dado vuelta la página.

El viernes, Boris Johnson no mencionó el tema en una de sus ahora inusuales conferencias de prensa centradas en la pandemia. Ni siquiera se le preguntó al respecto.

La omisión que fue aún más extraña, debido a que su Gobierno fue el que tomó la iniciativa de acusar a la inteligencia rusa de tratar de robar información privada a investigadores británicos, estadounidenses y canadienses que están desarrollando vacunas contra el covid-19.

Johnson tiene una complicada relación con el Kremlin. En 2017, cuando era ministro de Asuntos Exteriores, visitó Moscú y declaró que, a pesar de los desacuerdos entre ambos países, era un “rusófilo comprometido”.

Pero no pasó mucho tiempo después de que el Gobierno conservador en el que trabajaba apuntó directamente a Vladimir Putin por ordenar el asesinato del exagente doble Sergei Skripal en una ciudad provincial inglesa. El envenenamiento mató accidentalmente a una mujer británica y provocó un enfrentamiento diplomático.

‘No a la rusofobia’

Se trató del primer uso de armas químicas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y Johnson hizo una distinción entre el régimen de Putin y el pueblo ruso. “No debe haber rusofobia como resultado de lo que está sucediendo”, dijo.

Ahora, él es primer ministro y el estado de ánimo político respecto de Rusia ha empeorado significativamente. Rusia está acusada no solo de robo intelectual, sino también de entrometerse en las elecciones de 2019, donde Johnson tuvo una victoria aplastante.

La próxima semana, el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico publicará otro informe sobre la interferencia rusa, donde se espera que dé a conocer detalles de los intentos de Moscú por influir en la votación, incluso durante el referéndum sobre el brexit en 2016, que ayudó a impulsar a Johnson al poder.

El primer ministro retrasó la publicación del informe que se realizaría antes de las elecciones de diciembre y logró postergarla aún más al negarse a nominar a miembros para el comité que las respalda hasta esta semana. Decidieron en su primera reunión publicarlo.

Fuentes de inteligencia han sugerido que el informe no es tan polémico como espera la oposición, pero la reticencia de Johnson a que se haga público ha suscitado críticas. La investigación no encontró evidencias que prueben una interferencia auspiciada por el Kremlin en el pasado, pero el riesgo es real, dijeron en noviembre a Bloomberg News personas con conocimiento de su contenido.

Nota Original:Boris Johnson Doesn’t Want to Talk About the Russia Vaccine Hack

