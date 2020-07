India supera el millón de casos declarados de coronavirus

CentralAumentan contagios y restricciones por rebrotes, mientras la UE busca acuerdo poscoronavirus Por Abhaya SRIVASTAVA, con Beatriz LECUMBERRI en París y las oficinas de la AFP =(Fotos+Infografía+Video)= Nueva Delhi, 17 Jul 2020 (AFP) - India superó el viernes el millón de casos de coronavirus y horas antes, Brasil rebasó los dos millones, mientras en lugares del mundo en los que se creía haber doblegado a la pandemia vuelven las restricciones debido a preocupantes rebrotes.Paralelamente, en Bruselas, los líderes europeos se vieron las caras por primera vez en cinco meses este viernes, en una cumbre en la que se quiere avanzar hacia un acuerdo sobre su millonario plan de recuperación poscoronavirus.El viernes, India se convirtió en el tercer país del mundo en número de contagios por detrás de Estados Unidos y Brasil. En tan solo un día hubo 35.000 nuevos casos y 700 decesos. Las autoridades han ordenado reconfinamientos para contener la propagación de la epidemia, que en total se ha cobrado 25.602 vidas, lo cual representa 18 fallecidos por millón de habitantes, un número relativamente bajo comparado con el de Estados Unidos (417 muertos por millón de habitantes) o Brasil (365 decesos por millón de habitantes), según cálculos de la AFP hechos a partir de fuentes oficiales."El miedo a infectarse es real (...) Esto no se va a ir hasta que no haya una vacuna. Mientras tanto, tengo que seguir luchando e intentando salvar vidas", dice Showkat Nazir Wani, un médico que trabaja en una unidad de cuidados intensivos en el hospital Sharda, a las afueras de Nueva Delhi, desbordado ante el número de enfermos.En diversos lugares del mundo, el drama del personal sanitario es el mismo. En Panamá, donde aumentan las infecciones, los médicos incrementaron sus protestas ante la falta de medios humanos y materiales. En España, los médicos exigen el fin de su precariedad laboral con contratos dignos."Soy médico, no mártir", "Cuídennos para cuidarlos", decían los doctores panameños en sus manifestaciones.- Contagios subestimados en Brasil -En total, el número de muertos por coronavirus en el mundo supera los 590.000 y hay casi 14 millones de casos oficialmente registrados, según un recuento de AFP.En Brasil, donde hay ya más de 76.000 muertos, también se superó la barrera simbólica de los dos millones de contagios el jueves y la pandemia no cede, puesto que en tan solo 24 horas hubo más de 45.000 nuevas infecciones."Dos millones es un número simbólico, porque no tenemos test masivos. Probablemente haya cuatro o cinco veces más. Las mediciones más pesimistas señalan hasta diez veces más", advirtió a la AFP el infectólogo Jean Gorinchteyn, del Instituto Emílio Ribas y del hospital Albert Einstein de Sao Paulo.En toda América Latina, los contagios superan los 3,6 millones y ya hay más de 154.000 fallecidos, según cálculos de la AFP.En Estados Unidos, donde la pandemia sigue avanzando y ya hay 3,5 millones de contagios y más de 138.000 fallecidos, Florida parece ser el nuevo epicentro del drama. En las últimas 24 horas el estado registró 156 muertes y 14.000 contagios, cifras que superan las de California y Texas, dos regiones también muy afectados.Sin embargo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no ha ordenado nuevos confinamientos, se niega a decretar el uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados y prevé abrir las escuelas totalmente en agosto.- Los habitantes de Barcelona, en casa - En varios lugares del mundo las autoridades creyeron haber controlado la pandemia y apostaron por salir del confinamiento por razones económicas, sociales o políticas.En algunos de ellos, como España, ya hay más de 150 nuevos focos de contagio que obligan a reinstaurar restricciones. Este viernes, las autoridades catalanas pidieron a los habitantes de Barcelona, la segunda ciudad del país, que se queden en casa y solo salgan si es imprescindible, debido a un aumento de los contagios.Meritxell Budó, portavoz del gobierno catalán, explicó que se prohíben las reuniones de más de diez personas, se reduce el aforo de bares y se cerrarán teatros, cines y otros lugares de ocio.Las autoridades catalanas ya habían decretado esta semana el confinamiento de 160.000 personas en la región de la ciudad de Lérida.En Israel, donde el desconfinamiento se realizó de manera prematura, según han reconocido sus autoridades, el gobierno decidió reinstaurar a partir de este viernes nuevas medidas puntuales de restricción, sobre todo en lugares de ocio y durante los fines de semana, con el fin de "evitar un nuevo confinamiento general". - La hora de la verdad - Mientras tanto, en Bruselas, los líderes europeos intentan buscar un acuerdo."Las diferencias son todavía muy, muy grandes (...) Espero negociaciones muy difíciles", dijo la canciller alemana, Angela, Merkel, cuyo país ejerce la presidencia pro tempore de la UE.Para sacar a la UE de la recesión, Bruselas propuso un plan de 750.000 millones de euros (unos 840.000 millones de dólares), cuantía que tomaría prestada en los mercados en nombre de los 27 creando así deuda común, un hito en la historia del proyecto europeo.Pero los países llamados "frugales", adeptos del rigor fiscal (Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria), cuestionan la cuantía del fondo, que beneficiaría sobre todo a los del sur, y su distribución, ya que preferirían que hubiera más préstamos y menos subvenciones."Es la hora de la verdad (...) para Europa", resumió el presidente francés, Emmanuel Macron.burs-bl/zm