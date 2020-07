India, el tercer país en superar 1 millón de casos de covid-19

(Bloomberg) -- El número de casos de coronavirus en la India superó el millón, convirtiéndose en el tercer país en alcanzar esa marca, a medida que el nuevo patógeno continúa propagándose rápidamente por el segundo país con mayor población del mundo.

La nación del sur de Asia sumó 34.956 casos el viernes, elevando el total a 1.003.832, según datos difundidos por el Ministerio de Salud de la India. El país asiático solo va por detrás de Estados Unidos y Brasil, con 3,6 millones y 2 millones de infecciones respectivamente, según muestran datos recabados por la Universidad Johns Hopkins.

La población de la India, de 1.300 millones de personas, es más del doble de la de estos dos países juntos y está comprimida en una masa de tierra más pequeña, lo que implica que el virus tiene mucho más margen para propagarse. Aunque la India impuso las medidas de cuarentena más amplias del mundo a finales de marzo, cuando tenía menos de 1.000 casos, no pudo suprimir la transmisión viral. Conforme la economía se desplomaba en picado, el Gobierno alivió las medidas de distanciamiento, lo que provocó el aumento de los casos.

Ahora, altos cargos del Gobierno del primer ministro Narendra Modi han comenzado a decir a los ciudadanos que deben “convivir con el virus” mientras se concentran en el nivel relativamente bajo en la tasa de mortalidad como indicador de éxito, e intentan desarrollar la capacidad para detectar a las personas enfermas en una etapa temprana y tratarlas.

India ha registrado 25.602 muertes hasta el momento debido al nuevo coronavirus, según el Ministerio de Salud.

Nota Original:India Becomes Third Country to Cross 1 Million Covid Cases (1)

