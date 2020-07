Iñaki Urdangarin, cada día más discreto sobre las polémicas de Don Juan Carlos I

03/07/2020 Ikañi Urdangarin a la salida del centro Don Orione POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 17 (CHANCE)



Iñaki Urdangarin ha vuelto a salir de la cárcel de Brieva para acudir a realizar su labor solidaria en el centro Don Orione. Lo cierto es que la Familia Real está viviendo uno de sus peores momentos tras la investigación abierta que se está llevando a cabo con los tejemanejes que hace años llevó a cabo Don Juan Carlos I. Y es que parece que la figura de éste último está manchando la de sus hijos, sobre todo la del actual monarca y su mujer.



El marido de la Infanta Cristina no ha querido hacer ninguna declaración a su llegada al centro Don Orione y es que parece que se quiere mantener completamente al margen de toda la polémica que está azotando a su suegro. Cierto es que no nos extraña en absoluto, ya que bastante tiene con cumplir su pena y no meterse en nuevos terrenos pantanosos.



Con el rostro serio y un look muy igual al que nos tiene acostumbrados a ver para estas actividades, Urdangarin ha querido pasar desapercibido. No solamente él no quiere hacer ningún tipo de declaración al respecto, tampoco la Infanta Elena, quien ha permanecido en silencio estos días.



Sin duda, se trata, como bien hemos dicho anteriormente, de los peores momentos para la Corona española, que está viendo como se derriban los muros de confianza que establecieron con el pueblo por culpa de los trapicheos que Don Juan Carlos I llevó hace años.