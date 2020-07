¿Ganas de Juegos? Cinco preguntas para conocer la historia olímpica

La atleta norteamericana Wilma Rudolph. EFE/Archivo

Madrid, 17 jul (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Los más de 12 meses que aún faltan para la inauguración son una buena ocasión para conocer a fondo la historia olímpica con este reto semanal de cinco preguntas. De las tres respuestas posibles, solo una es correcta.

Las soluciones, y algún detalle curioso, al final.

1. El estadounidense James Connolly, primer campeón olímpico de la era moderna con su victoria en triple salto en los Juegos de Atenas 1896, acudió doce años después a otros Juegos, los de Londres 1908, en calidad de...

a. Periodista

b. Entrenador

c. Esposo de competidora

2. Entre 1932 y 1956 no se corrió en los Juegos ninguna prueba femenina de atletismo de más de 200 m. ¿Por qué?

a. Por falta de participantes

b. Se consideró peligroso para la salud de las mujeres

c. Las mujeres se negaron a correr si no recibían los mismos premios que los hombres

3. 'La gacela negra'. Así se llamó a la gran atleta...

a. Wilma Rudolph

b. Evelyn Ashford

c. Gail Devers

4. 'Citius, altius, fortius': más rápido, más alto, más fuerte. Es el lema de los Juegos Olímpicos desde su restauración en 1894. Pero, además, desde 1988 cada edición tiene su lema particular. ¿Qué Juegos se celebraron bajo el eslogan 'Un mundo, un sueño'?

a. Seúl 1988

b. Barcelona 1992

c. Pekín 2008

5. Gran Bretaña, Uruguay y Hungría son tres de los cuatro equipos que han encadenados dos oros olímpicos seguidos en fútbol masculino. El cuarto es...

a. Nigeria

b. Unión Soviética

c. Argentina

SOLUCIONES

1. Respuesta a: James Conolly, que había estudiado en Harvard, fue periodista y escritor. Acudió a los Juegos de 1908 como reportero y escribió un texto titulado "El mal perder de los ingleses".

2. Respuesta b: Después de que varias mujeres se desmayasen tras disputar los 800 m en los Juegos de Ámsterdam 1928, la IAAF prohibió las carreras femeninas de más de 200 m. No regresaron hasta los Juegos de Roma 1960.

3. Respuesta a: 'La gacela negra' fue el sobrenombre de Wilma Rudolph, la atleta estadounidense que, tras superar una poliomielitis en su infancia, ganó una medalla de bronce en Melbourne 1956 (4x100) y tres de oro en Roma 1960 (100, 200 y 4x100).

4. Respuesta c: Fueron los Juegos de Pekín 2008 los que se celebraron bajo el eslogan de 'Un mundo, un sueño'. El lema de Seúl 1988 fue 'Armonía y progreso' y el de Barcelona 1992 fue 'Amigos para siempre'.

5. Respuesta c: Argentina enlazó dos títulos seguidos en 2004 y 2008. Gran Bretaña lo había hecho en 1908 y 1912, Uruguay en 1924 y 1928 y Hungría en 1964 y 1968.