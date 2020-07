Fútbol.- Míchel: "Desde que soy entrenador no he ganado ningún partido, lo hacen los jugadores"

18/07/2020 SD Huesca. El entrenador de la SD Huesca, Míchel, se mostró "muy orgulloso" de la "familia" que forma su equipo y que logró este viernes el ascenso a LaLiga Santander, dando mérito a su equipo y una plantilla llena de jugadores nuevos a principio de temporada. DEPORTES LALIGA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la SD Huesca, Míchel, se mostró "muy orgulloso" de la "familia" que forma su equipo y que logró este viernes el ascenso a LaLiga Santander, dando mérito a su equipo y una plantilla llena de jugadores nuevos a principio de temporada.



"Desde que soy entrenador no he ganado ningún partido, lo hacen los jugadores. Esto es el resultado de un largo trabajo de mucha gente. Nosotros no hemos reblado nunca. Estoy muy orgulloso de esta familia", dijo en rueda de prensa.



El técnico del cuadro oscenses, que venció (3-0) al Numancia y aprovechó los tropiezos de Almería y Zaragoza para certificar su ascenso, destacó la unidad de su equipo.



"Me quedo con la familia que somos. Al acabar el partido estábamos pendientes de lo que hacían Almería y Zaragoza y al final hemos tenido la recompensa a un gran trabajo de esta plantilla", apuntó, antes de destacar la dificultad de recuperar la categoría tras solo un año en LaLiga SmartBank.



"Subir a Primera es muy, muy difícil. Después de bajar de categoría es aún más difícil y este equipo lo ha conseguido. Con 22 fichajes nuevos, con 7 fichas profesionales el 8 de julio. Sin embargo, la gente que se ha ido incorporando la hemos ido metiendo poco a poco dentro de la plantilla y del grupo", confesó.