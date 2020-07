Fútbol.- Martínez-Almeida: "Jamás pensé estar en Valdebebas felicitando al Real Madrid, pero lo hago de corazón"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confesó este viernes que felicitaba "de corazón" al Real Madrid por la conquista de LaLiga Santander, aunque "jamás" pensó que lo haría en su cargo en su Ciudad Deportiva de Valdebebas, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio "la enhorabuena" al club por un éxito "en un momento tan especial y bajo unas circunstancias tan adversas".



"Jamás pensé estar en Valdebebas felicitando al Real Madrid como alcalde por un título, pero lo hago de corazón", señaló con una sonrisa Martínez-Almeida, reconocido seguidor del Atlético, durante el acto institucional por la consecución por parte del conjunto blanco de su trigesimocuarta Liga, celebrado en esta ocasión en las instalaciones del club y no en las instituciones de la capital por el coronavirus.



El edil sí dejó claro que "cuando uno gana diez partidos después de un parón que conlleva una exigencia física y deportiva no hay rumores ni debate". "Sois merecidos campeones de una Liga especial que todos vamos a llevar en el recuerdo", subrayó.



El alcalde madrileño también bromeó al "ejemplificar" dentro de la plantilla madridista a Sergio Ramos, del que sólo borraría "diez segundos de su trayectoria", en relación a su gol en la final de Lisboa ante el Atlético. "Pero lo que haces tanto en el Real Madrid como en la selección te hace ser un referente en el mundo del fútbol", puntualizó. También felicitó a Thibaut Courtois y a su "debilidad", Karim Benzema, "un grandísimo delantero y un de los puntales determinantes en esta temporada".



"'Zizou' reflejas perfectamente los mejores valores no sólo del Real Madrid sino del mundo del deporte. Todos sienten una gran admiración por tu comportamiento y caballerosidad en un mundo que no es fácil", elogió del técnico francés.



El dirigente pidió a los jugadores que sigan "generando ilusión en un momento en el que la ciudad de Madrid lo necesita". "Lo habéis tenido más difícil que nunca, pero lo habéis hecho con lo mejor que tiene el Real Madrid que es ganar", aseveró.



También quiso hacer "un homenaje" a la afición madridista por su "compromiso y responsabilidad con la ciudad y todos los madrileños" al no acudir "voluntariamente" a celebrar en masa el título a la Cibeles. "Si ha habido algo bueno en la recuperación del fútbol ha sido el elemento anímico de volver a tener fútbol. También quiero tener un recuerdo emocionado a los que nos han abandonado, sobre todo de la familia madridista, que somos conscientes que han sido pérdidas irreparables", sentenció.



DÍAZ AYUSO: "ENHORABUENA POR UNA LIGA EN UN MOMENTO TAN ESPECIAL"



Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio la "enhorabuena" al Real Madrid por la conquista y por "hacerlo en un momento tan especial y bajo unas circunstancias tan adversas". "Habéis demostrado estar a la altura y que sois el mejor club del mundo y el mejor embajador de Madrid", remarcó.



La mandataria, que agradeció igualmente el comportamiento de los aficionados, citó a Karim Benzema, al presidente Florentino Pérez, "que marca un nuevo hito histórico después de 46 títulos", a Zinédine Zidane, "que siempre ha sido un caballero" y del que le sorprendía "como era capaz de regatear andando" y a Sergio Ramos "por esa capacidad, liderazgo y afán de superación, y por ser el defensa más goleador de la Liga".



"Habéis creído en vosotros mismos y lo habéis hecho a pesar de las circunstancias, y eso no es casualidad", concluyó Díaz Ayuso antes de recordar una frase de Alfredo Di Stéfano: "Ningún jugador es tan bueno como todos juntos".