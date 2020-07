Fútbol.- Florentino Pérez: "Esta Liga es más que nunca un símbolo frente a la adversidad"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, calificó este viernes la conquista de la trigesimocuarta Liga como "algo verdaderamente especial y un orgullo", y que no era "una más", sino "más que nunca un símbolo frente a la adversidad", agradeciendo a los jugadores por dejarse "el alma con un esfuerzo infinito" para conseguirla.



"Estamos viviendo un tiempo repleto de dificultades y retos inesperados, y por todo ello esta Liga es algo verdaderamente especial y un orgullo", señaló Florentino Pérez este viernes durante el acto institucional celebrado en la Ciudad Real Madrid junto al alcalde José Luis Martínez Almeida y la presidente regional Isabel Díaz Ayuso.



El dirigente recalcó que los "sentimientos por la victoria, las emociones, los recuerdos y las memorias" estaban en estos momentos "con todos aquellos que han sufrido y sufren el dolor por esta pandemia", con mención especial a los que les han dejado y formaban "parte de la historia de este club" como Lorenzo Sanz, Radomir Antic o Goyo Benito.



"Sin duda alguna, esta no es una Liga más, es la 34 y más que nunca es un símbolo frente a la adversidad. El fútbol ha hecho frente a una situación difícil y sin precedentes, y todos, desde la unidad, hemos podido recuperar un deporte que significa mucho para la gente. Todas las partes han dado lo mejor de sí mismas para recuperarlo y reactivarlo. El fútbol es un inmenso generador de ilusiones y puede ayudar en la lucha por recuperar nuestra normalidad", subrayó el empresario.



Pérez recalcó que LaLiga Santander "es la mejor y más competitiva del mundo" y que con su regreso "ha contribuido a la imagen de una España capaz de hacer frente a las dificultades". "Ha sido un gran ejemplo de organización y responsabilidad", añadió.



"Todos los títulos son difíciles de conseguir, pero este lo ha sido más por estas circunstancias, y los aficionados deben estar orgullosos de estos jugadores que han agigantado la leyenda del Real Madrid y aunando todos los valores de este escudo y esta camiseta. Esta Liga la recordaremos durante toda la vida y siempre como la más difícil y en el momento más difícil, pero los jugadores se han dejado el alma con un esfuerzo infinito. Es una Liga para la historia que jamás olvidaremos", destacó el mandatario.



Este hizo mención a la plantilla "liderada por Sergio Ramos" y que "no tiene límites", pese a que "la mayoría lo ha ganado prácticamente todo". "Habéis comprendido lo que significa este título para el madridismo en este momento", apuntó. Tampoco se olvidó de la figura de Zinédine Zidane que "ha vuelto a conducir a este equipo desde la humildad e inteligencia".



Para el presidente madridista, este título reafirma que "el Real Madrid nunca se rinde y que afronta las complicaciones con pasión ganadora", y dio las gracias a los aficionados por ser "un ejemplo" a la hora de no acudir a la Cibeles a celebrar la conquista. Además, resaltó el haber ganado el título "en un escenario emblemático" como el estadio que lleva el nombre del "hombre que cambió la historia del Real Madrid".



"Somos un club universal, pero Madrid es nuestro punto de partida y eso nos obliga a ser ejemplares a todos los madridistas. Les dedicamos a todos ellos esta Liga porque han sufrido mucho por la pandemia. Hemos demostrado que somos capaces de levantarnos para que España y nuestra ciudad sigan siendo referentes. Esta Liga es para Madrid y todos los madrileños", sentenció el dirigente.



RAMOS: "NO DEBEMOS CANSARNOS NUNCA DE GANAR"



Por su parte, también participó en el acto el capitán del equipo, Sergio Ramos, que pidió acordarse de la "gente que lo ha pasado mal estos meses". "Esperamos que esta Liga sirva para animarles y para superar estos momentos", deseó.



"También debemos acordarnos de la gente que ha hecho posible la vuelta del fútbol y de nuestra afición, que ha sido ejemplar y se ha comportado de forma extraordinaria, a pesar de que todos estábamos deseando ir a Cibeles", manifestó.



El de Camas dejó claro que "esta Liga es de todo el madridismo". "Habrá muchos rumores, pero ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. No debemos cansarnos nunca de ganar y aprovechar la oportunidad que nos da la vida de jugar en el mejor club del mundo. Hala Madrid, seguiremos ganando", concluyó.