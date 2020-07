Focos de COVID-19 en Florida endurecen castigos y claman por responsabilidad

Varias personas esperan en sus automóviles por una prueba de COVID-19, en Miami Beach, este 17 de julio de 2020. EFE/Cristóbal Herrera

Miami, 17 jul (EFE).- Los gobiernos de Miami-Dade y Broward, en el sureste de Florida, dos de los focos de COVID-19 en el estado, endurecieron este viernes las multas para infractores del uso de máscaras o de normas de distanciamiento para negocios y llamaron a la "responsabilidad personal" para evitar otro cierre de la economía.

Entre tanto, el gobernador Ron DeSantis, que se niega a ordenar el uso obligatorio de tapabocas, anunció una partida de 75 millones de dólares para ayudar con los pagos de alquiler e hipotecas de los afectados por la pandemia.

Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en el sureste de Florida, epicentro del contagio en el estado, recibirán 7,5 millones de dólares, 7,5 y 4,8 millones, respectivamente, en ayuda de vivienda.

DeSantis, que ha minimizado la explosión de casos ocurrida desde mediados de junio, señaló además que hay aún una disponibilidad de camas del 21 %.

"El asunto es que tenemos capacidad, tenemos la capacidad de cuidar a las personas, y COVID, si bien es importante, es solo una fracción de las personas en los hospitales", aseguró.

Entre tanto, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, endureció este viernes las multas para aquellos que no lleven mascarillas, a 100 dólares la infracción, como también a los negocios que incumplan las normas de distanciamiento y ocupación, a 500 dólares, con probabilidad de cierre temporal a reincidentes.

De igual forma anunció una adición de 400 habitaciones de hoteles disponibles para personas infectadas con COVID-19 en el condado, que reportó un total de 4.664 hospitalizaciones.

El condado es el foco del contagio en Florida, con 77.867 casos confirmados de los más de 327.000 del estado, y 1.270 muertes de un total de 4.912 fallecimientos ocurridos en el estado.

Miami-Dade tiene además el más elevado promedio de positivos de pruebas de COVID-19 durante los últimos 14 días, con el 27,05 %, según informó Giménez.

En mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los gobiernos que debían mantener una tasa de positivos por debajo del 5 % durante 14 días antes de reabrir la economía para poder controlar el virus.

Por su parte, el alcalde de Miami, Francis Suárez, que se reunió este viernes con empresarios para discutir la posibilidad de un nuevo cierre, señaló que se multará, sin una primera advertencia, a las personas que no usen mascarilla en público.

TOQUE DE QUEDA Y MÁSCARAS EJERCITANDO

Entre tanto, el condado vecino de Broward ordenó partir de esta noche y hasta el 1 de agosto un toque de queda diario, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, similar al que rige en Miami-Dade desde hace semanas.

La administradora del condado, Bertha Henry, decretó la medida ante al aumento de los casos, que se acercan a los 37.000, entre ellos 477 fallecimientos, como también de las hospitalizaciones, que alcanzaron las 2.746.

Además fueron prohibidas las reuniones de más de diez personas en las viviendas, y será obligatorio el uso de tapabocas para aquellos que acudan a los gimnasios, quienes deben mantenerlo puesto incluso mientras hacen ejercicio.

Por otro lado, los alquileres de vacaciones podrán operar solo si están siendo administrados en persona por sus propietarios, que estarán a cargo de cumplir las medidas sanitarias.

Además, en Broward los restaurantes no podrán servir comida o bebidas en la barra.

"Estoy implorando al público que asuma la responsabilidad, responsabilidad personal", dijo el alcalde de Broward, Dale Holness, en rueda de prensa.

En Miami-Dade, mientras tanto, los restaurantes mantienen la prohibición de atender a los comensales dentro del establecimiento, solo se permiten las mesas al aire libre.