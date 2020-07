FMI insta a EE.UU. a lanzar pronto una nueva ronda de estímulo

(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional instó a Estados Unidos a actuar rápidamente en la implementación de otra ronda de medidas fiscales para acelerar la recuperación de la pandemia de covid-19 en la economía más grande del mundo.

“Estados Unidos tiene espacio fiscal y debería desplegarlo rápidamente para acelerar la recuperación de la contracción del segundo trimestre, mejorar permanentemente la red de seguridad social y facilitar una reestructuración más amplia de la economía del país”, dijo el FMI en un comunicado el viernes, que representa conclusiones preliminares de la revisión anual del fondo de la economía estadounidense.

La declaración del FMI refuerza la preocupación de que la expiración dentro de las próximas semanas de varios programas federales de ayuda, junto con el resurgimiento del coronavirus, amenacen el naciente repunte económico. Con el desempleo aún por encima de los niveles más altos registrados previos a la pandemia en más de siete décadas, la economía está en riesgo de un período prolongado de debilidad. El fondo espera que la tasa de desempleo tenga un promedio de 9,7% en el cuarto trimestre, casi tres veces su nivel de 2019.

El prestamista dijo que su perspectiva no refleja un estímulo adicional aparte del que ya existe, lo que permite la posibilidad de una sorpresa positiva, aunque la institución reconoció que “parece probable que se legisle otro paquete de ayuda fiscal”.

Además de la posible nueva ronda de ayuda fiscal, el FMI dijo que la Reserva Federal tiene espacio para impulsar el estímulo, como aumentar las compras de activos y comprometerse a mantener las tasas de interés cercanas a cero hasta que la inflación aumente por encima de 2% durante un período sostenido.

El fondo enumeró varios riesgos para las perspectivas, incluido un resurgimiento en los casos de covid-19, un aumento sistémico en la pobreza, niveles elevados de deuda y baja inflación. Los déficits presupuestarios en los Gobiernos estatales y locales, que proporcionan fondos para la atención médica, la educación y el seguro de desempleo, podrían ser un obstáculo para el crecimiento y particularmente un desafío para los hogares de bajos ingresos.

La declaración también sugirió reforzar la red de seguridad social de EE.UU., con políticas como aumentar los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, comúnmente conocido como cupones de alimentos, y ampliar la elegibilidad para Medicaid.

Nota Original:IMF Urges U.S. to Move Quickly to Enact Fresh Round of Stimulus

