Florentino Pérez: “Hemos ganado la Liga más difícil en momento más difícil”

Los jugadores del Real Madrid con el trofeo que les acredita campeones del título de liga. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 17 jul (EFE).- Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ponderó el trabajo de los futbolistas y cuerpo técnico durante la pandemia del coronavirus y aseguró que la 34ª Liga de la historia del conjunto blanco ha sido “la más difícil en el momento más difícil” y que es un título “para la historia que jamás” olvidarán.

“Con su regreso, LaLiga ha contribuido también a dar una imagen de una España que puede hacer frente a las adversidades. Todos los títulos son difíciles y más en estas condiciones que nunca hubiéramos imaginado. Nos sentimos orgullosos de unos jugadores que han agigantado la leyenda del Real Madrid, representando todos los valores de nuestro escudo y nuestra camiseta. Será siempre la Liga más difícil en el momento más difícil; es una Liga para la historia que jamás olvidaremos” aseguró en el acto de celebración del título de LaLiga Santander realizado de manera excepcional en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

“Es una liga como símbolo ante la adversidad. Todos, desde la unidad, hemos podido recuperar un deporte como el fútbol que forma parte de la vida de la gente. El fútbol puede ayudar a recuperar nuestra normalidad y quiero agradecer a los que han hecho posible su vuelta”, añadió.

Florentino Pérez quiso empezar su discurso acordándose de todas las personas que han sufrido por el coronavirus y de aquellos que luchan para combatirlo: “Estamos viviendo momentos de situaciones y retos inesperados. Hemos ganado esta Liga y para nosotros es un orgullo y nuestros sentimientos y emociones están con todos aquellos que han sufrido y sufren el dolor provocado por la pandemia. Muchos de los que nos han dejado han formado parte del Real Madrid. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a quienes han luchado y están luchando en primera línea contra la COVID-19”, destacó.

El presidente del Madrid tuvo palabras de especial cariño para los futbolistas y cuerpo técnico que tantos éxitos han dado al equipo en los últimos años: “Este grupo lo ha vuelto a hacer porque no tiene límites y ocupan un lugar preferente en la historia de nuestro club y de nuestro fútbol, Un equipo en el que su entrenador es símbolo de nuestros valores, conduciendo a nuestro equipo hasta el éxito. Muchas gracias Zizou’”.

“El Real Madrid no se rinde nunca y afronta las dificultades con pasión ganadora. Es una Liga conseguida en un estadio emblemático que lleva el nombre de alguien que cambió la historia de nuestro club, como es Alfredo di Stéfano”, comentó.

Además, Florentino quiso agradecer que los aficionados madridistas no acudieran en masa a celebrar el título en la fuente de la Cibeles y aseguró que han sido “un ejemplo para todos”. EFE

