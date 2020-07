Fed prepara escenario para importante cambio de política: T. Duy

(Bloomberg) -- Para la Reserva Federal, esta vez realmente es diferente. Después de haber aprendido una dura lección en la última recuperación, no apretar la política monetaria demasiado pronto, el banco central se inclina en la dirección opuesta. En la práctica, eso significa que la Fed no solo enfatizará la inflación real sobre la inflación pronosticada, sino que también intentará impulsar la tasa de inflación por encima de su objetivo de 2%. Es un juego completamente nuevo.

El tradicional enfoque de la Fed en la curva de Phillips para pronosticar la inflación, que se basa en la teoría de que la inflación se acelera a medida que cae el desempleo, fue ampliamente criticada durante la recuperación económica más reciente. La inflación permaneció inactiva a raíz de la Gran Crisis Financiera, incluso cuando la tasa de desempleo cayó a 3,5%, muy por debajo de la alta estimación de 2012 de la tasa natural, o 5,6%. El compromiso de la Fed con los pronósticos de inflación basados en la curva de Phillips la indujo a elevar las tasas de interés demasiado temprano en el ciclo y continuar impulsando las tasas hasta fines de 2018, incluso cuando los mercados vacilantes indicaban que las alzas habían ido demasiado lejos. La Fed finalmente se vio obligada a bajar las tasas 75 puntos básicos en 2019 para poner un piso a la economía. La inflación se mantuvo obstinadamente por debajo del objetivo de 2% de la Fed durante ese período.

Enfrentados ahora con la perspectiva de otro período prolongado de baja inflación, los funcionarios de la Fed están señalando que pondrán menos énfasis en las estimaciones de la curva de Phillips al establecer la política. La gobernadora de la Fed Lael Brainard dijo esta semana que “con una inflación que muestra una baja sensibilidad a la rigidez del mercado laboral, la política no debería retirar el apoyo preventivamente sobre la base de una curva de Phillips históricamente más pronunciada que actualmente no se evidencia”.

Ya no se consideran estimaciones de desempleo a más largo plazo, ya que casi con certeza indican que la economía está en pleno empleo. En cambio, Brainard dijo que la Fed debería centrarse en lograr “resultados de empleo con el tipo de amplitud y profundidad que solo se lograron al final de la recuperación anterior”. La Fed intentará poner a la economía en marcha para reducir el desempleo.

Al dejar de enfatizar la curva de Philips, la Fed pierde su principal herramienta de pronóstico de inflación. En lugar de un pronóstico de inflación, la Fed dependerá de los resultados reales de inflación para determinar el momento adecuado para cambiar la política. Brainard señaló que “la investigación sugiere que abstenerse del despegue hasta que la inflación alcance el 2% podría conducir a un aumento temporal modesto, lo que ayudaría a compensar el bajo rendimiento anterior”.

Piense en lo que está diciendo. Tradicionalmente, la Fed intenta alcanzar el objetivo de inflación desde abajo, utilizando efectivamente la tasa de desempleo para pronosticar la inflación y luego moderando el crecimiento de manera que la inflación proyectada no supere su objetivo. Brainard dice que la Fed no debería ajustar la política hasta que la inflación real alcance el 2%. Los rezagos de política -el tiempo entre las medidas de la Fed y los resultados económicos resultantes- implican que la inflación media posteriormente sube por encima de 2%. La Fed sobrepasaría el objetivo de inflación y luego volvería al objetivo desde arriba.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, fue más allá en una entrevista al Wall Street Journal, diciendo: “No veo ninguna necesidad de actuar en el corto plazo hasta que veamos un movimiento sustancial en la inflación a nuestro objetivo de 2% e idealmente superarlo un poco”. Espere ver más oradores de la Fed que también digan que quieren una inflación igual o superior al 2% antes de endurecer la política. También espere ver algo codificado en esta línea en una declaración de política.

Este cambio también tiene implicaciones para el continuo progreso de la revisión de políticas, estrategias y comunicaciones de la Fed. Cuando Brainard habla de compensar el “bajo rendimiento anterior”, está dando luz verde a una estrategia de “compensación” en la que la Fed compensa un período de inflación por debajo del objetivo con un período de inflación por encima del objetivo. La política actual de la Fed no permite tal estrategia. La amplia disposición a aceptar un sobrepaso implica que la revisión de política de la Fed concluirá con un cambio hacia alguna forma de metas de inflación promedio en la que el banco central establezca explícitamente una política para compensar errores de manera que la inflación promedie 2% con el tiempo.

La implicación para los mercados financieros es que la Fed espera mantener la política muy relajada durante mucho tiempo. Reforzarán esta postura con una directriz mejorada y, finalmente, un control de la curva de rendimiento. Mientras la inflación se mantenga por debajo de 2%, la Fed rechazará cualquier idea de que endurecerá la política en el corto plazo. E incluso una inflación superior al 2% no garantizaría una política más estricta si la Fed concluyera que el exceso fue transitorio. No dude de la resolución de la Fed de mantener una política acomodaticia. Si lo olvida, se lo seguirán recordando.

