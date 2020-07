Fauci es optimista sobre tratamiento de covid-19 para otoño

(Bloomberg) -- Anthony Fauci dijo al responsable de Facebook, Inc., Mark Zuckerberg, que espera resultados de un ensayo clínico con anticuerpos monoclonales para finales del verano o principios de otoño, lo que pone de manifiesto la velocidad a la que el Gobierno ha estado trabajando para aprobar y aplicar rápidamente el tratamiento para el nuevo coronavirus.

Un anticuerpo monoclonal es una proteína producida en laboratorio que podría usarse para tratar pacientes enfermos y también para profilaxis. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., describió los tratamientos como “balas precisas” que pueden desarrollarse a partir de anticuerpos de otras personas que han sido infectadas y que se utilizan para combatir el virus en múltiples etapas.

“Lo que realmente necesitamos son medicamentos que, cuando se administran temprano, pueden evitar que una persona sintomática requiera hospitalización o disminuya drásticamente el tiempo que son sintomáticos”, dijo Fauci durante la entrevista de Facebook Live el jueves. Los anticuerpos monoclonales se pueden administrar por vía intravenosa o mediante una inyección.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, también dijo que el país necesita “reagruparse” y reflexionar a medida que los casos continúan aumentando en Estados Unidos. Demasiados estados ignoraron ciertas recomendaciones al apresurarse a abrir las economías.

“Esa es una receta para problemas”, dijo Fauci.

Zuckerberg, líder ejecutivo y cofundador de la compañía de redes sociales, criticó la gestión de la pandemia por parte del Gobierno y dijo que “es realmente decepcionante que no tengamos pruebas adecuadas, que la credibilidad de los mejores científicos y los CDC se esté cuestionando”.

Facebook ha tratado de eliminar la información incorrecta de sus plataformas, pero la dificultad quedó de manifiesto cuando los comentarios de varios usuarios que se mostraron junto a la entrevista cuestionaron la utilidad de las vacunas. Uno de ellos pidió “suplementos creados por Dios”.

Fauci y Zuckerberg también hablaron de la importancia de usar máscaras, del desarrollo de una vacuna efectiva, de hacer que los niños vuelvan a la escuela y el papel de los jóvenes para frenar la propagación del virus.

“Los jóvenes están íntimamente relacionados con lo que está sucediendo con esta pandemia”, dijo Fauci, señalando el aumento de personas más jóvenes con resultados positivos en los núcleos de infecciones más recientes. “Consideremos la responsabilidad con uno mismo, pero también la responsabilidad con la sociedad”.

Nota Original:Fauci Optimistic for New Covid Treatment to Be Available by Fall

