Fallece un hijo del legendario músico puertorriqueño Roberto Roena

Fotografía tomada en marzo de 2017 en la que se registró al legendario percusionista puertorriqueño Roberto Roena, en el estadio Hiram Bithorn de San Juan (Puerto Rico). Roberto Roena Aponte, hijo del legendario salsero, fue hallado sin vida en un motel cerca de San Juan. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 17 jul (EFE).- Roberto Roena Aponte, hijo del legendario salsero y músico puertorriqueño del mismo nombre, fue encontrado muerto este viernes en un motel de Carolina, municipio aledaño a San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

La víctima tenía 56 años, indicaron las autoridades.

Según detalló la Policía en un informe, una llamada al Sistema de Emergencias 911 a las 07.39 hora local (11.39 GMT) alertó a las autoridades referente a una persona que no respondía en uno de los cuartos del Motel Fantasy, del mencionado municipio.

Al llegar unos paramédicos al lugar, encontraron el cuerpo de Roena Aponte sin signos vitales.

El cuarto se encontraba en aparente orden, y el cuerpo no presentaba signos de violencia visibles.

Personal de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y de Servicios Técnicos llegaron al motel recopilando evidencia y tomaron fotos como parte de la investigación.

La fiscal Lorraine Pietri expidió la boleta para el levantamiento y traslado del cadáver al Negociado de Ciencias Forenses para fines de autopsia y otras pruebas forenses para determinar las causas de la muerte.

Roberto Roena padre es el líder de la orquesta Roberto Roena y su Apollo Sound.

Roena inició su carrera durante su juventud como bailarín, cuando formó el grupo de bailarines "Mambo Flashes" junto a su hermano "Cuqui".

A los 16 años, Roena fue invitado a bailar en la orquesta del fallecido Rafael Cortijo en varias presentaciones en Nueva York, entre ellas en el salón de baile El Palladium.

Tras varios meses bailando en la agrupación, Roena fue agregado como bongocero de la orquesta, así como coreógrafo y miembro del cuerpo de baile junto a los fenecidos salseros Ismael Rivera y Sammy Ayala.

Tras seis años con la orquesta de Cortijo, Roena decidió desligarse de la misma por problemas internos, uniéndose luego a la All Stars Band de Mario Ortiz.

Seis meses después, Roena se integró a El Gran Combo de Puerto Rico, junto a antiguos compañeros como el fundador de la orquesta, Rafael Ithier, Eddie "La Bala" Pérez, Martín Quiñones, entre otros.

Durante su estancia en El Gran Combo, Roena formó parte de la orquesta junto a grandes salseros como Andy Montañez y Pellín Rodríguez, con quien grabó grandes producciones como "Acángana" (1964), "El Caballo Pelotero" (1964) y "Boogaloos" (1967).

Sin embargo, en 1967 Roena decidió formar una nueva agrupación, Los Megatones, donde participaban Camilo Azuquita, Montañez, Rodríguez y Elías Lopés, como su director musical.

Pero su mayor proyecto fue la creación de Apollo Sound, nombre en honor a la nave espacial de la NASA.

El proyecto era único para esos años, donde la orquesta era integrada por dos trombones, dos trompetas y dos saxofones, mientras que la salsa la fusionaban con el rock.

A las dos semanas de formar la agrupación comenzaron a grabar su primera producción "Roberto Roena y su Apollo Sound", bajo el sello de Fania.

Durante sus años con el Apollo Sound, Roena también formó parte de la maquinaria de artistas de Las Estrellas de Fania, integrada por Héctor Lavoe, Celia Cruz, Ismael Miranda, Rubén Blades, Ray Barretto, Yomo Toro, Johnny Pacheco y Cheo Feliciano, entre otros.