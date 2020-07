España.-AV.-Cvirus.- El Govern prohíbe reuniones de más de 10 y limita el aforo en bares de Barcelona y ciudades periféricas

25/05/2020 Varias personas disfrutan en una terraza de un bar durante el primer día de la Fase 1, cuando se reabren al público las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose al 50% de las mesas y garantizándose una distancia de 2 metros entre mesas o agrupaciones de mesas. En Barcelona, Catalunya (España), a 25 de mayo de 2020. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



Se recomienda a los ciudadanos que se queden en casa y no vayan el fin de semana a segundas residencias



BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)



La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado medidas de contención de la pandemia de coronavirus entre las que destaca la prohibición de reuniones de más de 10 personas en el ámbito público y privado, acudir a residencias de ancianos, y la limitación de aforo en bares y restaurantes de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Rexach, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià de Besós y Badalona (Barcelona).



En rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat en la que también han participado la consellera de Salud, Alba Vergés, y el conseller de Interior, Miquel Buch, Budó ha concretado las nuevas medidas que tienen una duración inicial de 15 días y entre las que se cuenta pedir a la población de estas ciudades quedarse en casa y "no acudir a segundas residencias este fin de semana", aunque se trata de una recomendación y no de una obligación.



Así, la recomendación pasa por salir solo para trabajar; ir a centros de salud; cuidar de personas mayores, niños, discapacitados y dependientes; para comprar productos básicos; para comprar en establecimientos con cita previa; acudir a entidades financieras, realizar acciones judiciales o notariales, exámenes y mudanzas; practicar deporte con el núcleo de convivencia habitual; ir a huertos familiares de autoconsumo; y por causas de fuerza mayor.