El "freestyle" peruano inicia su primera liga internacional en plena pandemia

Lima, 17 jul (EFE).- "Que el mundo conozca el potencial que tiene Perú", remarcó el "freestyler" peruano Strike durante la conferencia de prensa en la que se anunció la primera temporada de la Freestyle Master Series (FMS) en su país, liga considerada entre las más importantes en batallas de rap improvisado a nivel internacional.

A pesar de que su escenario se vio muy afectado por el impacto de la pandemia del COVID-19, la temporada peruana se presentará este 18 de julio en un formato televisado que será transmitido en vivo por Internet.

Sin público, pero con una comunidad gigante a la expectativa, esta primera FMS peruana marcará "un antes y un después" para los aficionados a las batallas de rap, enfatizó Metz, quien será el "host" (mediador) de esta primera jornada.

"Ser nosotros los iniciadores de este proyecto aquí, en Perú, es dejar un antecedente para las nuevas generaciones de 'freestyle' y que esta sea la opción de verlo de otra manera, ya no como un simple pasatiempo, sino de tomarlo profesionalmente y formar una carrera", destacó.

UNA RIMA QUE SE ESPERABA

Los exponentes peruanos de la modalidad ya habían mostrado su gran nivel internacional en torneos de batallas de gallos como la gran final de la God Level Fest 2019, en la que Jaze, Choque y Nekroos vencieron al equipo español conformado por Chuty, Skone y Force.

"Esta FMS es el resultado del trabajo de tantos años y de que tenemos mucha gente en la movida. Ahora que estamos con la pandemia y la cuarentena, la gente esta esperando mucho 'freestyle' y yo creo que el Perú merece esto", declaró Fox, quien será jurado en esta primera edición de la FMS en su país.

Hasta 2019 el 'freestyle' peruano no contaba con una liga de alcance internacional, a diferencia de Argentina, Mexico y Chile, aunque para Strike esto era algo que debía pasar porque tener una liga propia es el resultado de mucho trabajo y esfuerzo.

"Si nos la otorgan es porque sienten que ya tenemos potencial para poder cumplir con ella; lo que queda es dejar en claro que no se han equivocado y que están en lo cierto al darnos la confianza de tener una liga propia", sostuvo.

EL DOBLE RETO SIN PÚBLICO

Debido a la pandemia del COVID-19, que tiene a Perú como el quinto país con más casos en el mundo, se han tenido que suspender los eventos masivos de entretenimiento, algo que, sin duda, se notará en una batalla de gallos que basa gran parte de su atractivo en la ovación de la gente tras cada rima bien hecha.

Strike remarcó que el público influye mucho, porque "manda una energía" que motiva a los raperos y su ausencia se va a notar, pero confía en que esta circunstancia no será un impedimento para que cada competidor entregue lo mejor de sí mismo.

Como parte del jurado, Fox le ve un lado positivo a la adversidad y asegura que el "factor público" hará que se puedan apreciar mejor las rimas y la capacidad de cada freestyler para sorprender al jurado, que evaluará con rigurosidad "palabra por palabra"

"Siempre va a ser un plus el publico, se va extrañar, pero eso va a generar que el publico esté atento a cada batalla, a cada rima" acotó Metz.

DE ESPECTADOR A POTENCIA

Desde el año 2016, cuando Perú recibió la Final Internacional de Red Bull, los aficionados peruanos del freestyle han visto brillar a sus talentos en competencias ajenas, a pesar de saber que en su país había potencial, pero sin una vitrina profesional, mas allá de parques y plazas.

Por ese motivo, esta primera temporada de la FMS abrirá ahora a los freestylers peruanos las puertas para perseguir un nivel profesional.

"Va a ser un cambio muy fuerte, una evolución para bien, porque es lo que se necesita. Para nosotros, los jueces del torneo, los que van a salir de esta competencia serán los mejores y van a representar a Perú a nivel internacional, en competencias donde están los más fuertes de cada FMS", dijo Fox.

A su turno, Strike consideró que lo más importante es que se forme una buena liga y que el mundo conozca el potencial de los peruanos.

"Es algo que siempre he dicho: creo que el Perú tiene lo necesario para ser una de las potencias en freestyle a nivel mundial", concluyó.