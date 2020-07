El estado australiano de Victoria reporta un récord en incremento diario de casos de COVID-19

EFE/EPA/DANIEL POCKETT

Sídney (Australia), 17 jul (EFE).- El estado australiano de Victoria, cuya capital es Melbourne, reportó este viernes tres fallecidos y 428 nuevos casos de la COVID-19, mientras su vecino Nueva Gales del Sur prohibió los bailes en las bodas a raíz del incremento de infecciones en Sídney.

El gobierno de Victoria, que desde el 9 de julio ha reconfinado por seis semanas a cinco millones de personas en Melbourne y la localidad rural de Mitchell, registró hoy el mayor incremento diario desde que comenzó la pandemia, acumulando más de 5.100 infecciones, de las cuales más de la mitad se produjeron este mes.

Las autoridades de esta región, donde al menos 150 trabajadores sanitarios han sido infectados con el coronavirus, han realizado más de un millón de pruebas para detectar la COVID-19 e impuesto más de 500 multas a aquellos que han contravenido las restricciones, entre ellos a personas que han ido a prostíbulos, organizado fiestas o salido a la calle a jugar el vídeo-juego Pokémon Go.

"Estamos luchando por nuestras vidas", dijo a periodistas la ministra de Salud de Victoria, Jenny Mikakos, en momentos en que no se descarta endurecer aún más las medidas de confinamiento, si no se logra aplanar la curva de contagios diarios.

"La posibilidad de más regulaciones y endurecimiento de las medidas están en las manos de cada habitante de Victoria que está sujeto a estas restricciones y si todos ponemos de nuestra parte será más probable que esto termine pronto", recalcó por su lado, el jefe del Ejecutivo de Victoria, Daniel Andrews.

BODAS SIN BAILE EN NUEVA GALES DEL SUR

El vecino estado de Nueva Gales del Sur, cuya frontera con Victoria cerró la semana pasada por primera vez desde hace cien años, se encuentra en "alerta máxima" por la transmisión de casos locales que comenzó en un bar del suroeste de Sídney, que ha causado más de cuarenta infecciones desde principios de mes.

Nueva Gales del Sur, que junto con Victoria representa más de la mitad de la población y la economía de Australia, computó hoy 8 nuevos casos de la COVID-19, con lo que totaliza 3.346 infecciones.

La jefa del Ejecutivo de Nueva Gales del Sur, Gladys Berijiklian, anunció este viernes nuevos cambios que entrarán en vigor en una semana y que limitan las reservas en el sector de la hostelería, entre otras medidas.

También se fijó un número máximo de 150 asistentes por boda, quienes deberán estar "completamente sentadas, sin bailar, sin cantar y sin mezclarse", subrayó Berijiklian en una rueda de prensa en Sídney, al explicar que en los funerales y templos el límite se establece en cien.

Nueva Gales del Sur, que ha recibido a la mayoría de los más de 70.000 ciudadanos y residentes que retornaron a Australia tras el cierre de las fronteras internacionales, cobrará a partir del sábado 3.000 AUD (2.095 USD o 1.840 EUR) por la cuarentena obligatoria de 14 días a los viajeros internacionales.

Australia, cuya estrategia de "supresión agresiva" se combina con incentivos económicos para mitigar la recesión tras 30 años de crecimiento económico, registra más de 11.000 casos de COVID-19 y 116 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Varios estados o territorios de Australia, algunos de los cuales no registran casos de COVID-19 desde hace días e incluso semanas, han normalizado sus actividades, aunque restringen la entrada de los pobladores de Melbourne o Sídney.