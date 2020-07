EEUU/China.- EEUU sanciona a cuatro ciudadanos y una entidad china por su supuesto papel en el tráfico de fentanilo

24/06/2020 El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo POLITICA INTERNACIONAL Ron Przysucha/US Department of S / DPA



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes sanciones contra cuatro ciudadanos y una entidad china por su presunta participación en "operaciones internacionales de tráfico de drogas", concretamente de fentanilo, uno de los principales causantes de la crisis de los opiáceos en el país norteamericano



Los departamentos de Estado y Tesoro estadounidenses han indicado que los afectados son Songyan, Zhan Longbao, Cheng Guifeng y Zheng Guangfu, así como Global United Biotechnology Inc, por su supuesta relación con el tráfico de fentanilo.



Así, ha señalado que Global United Biotechnology Inc sería propiedad de Zheng Drug Trafficking Organization, encabezada por Fujing Zheng, quien fue declarado en agosto de 2019 como un traficante internacional de drogas por el Departamento del Tesoro.



El Departamento de Estado ha afirmado que "esta acción es parte de un esfuerzo gubernamental continuado para acabar con el fentanilo y otros opiáceos sintéticos con los que se trafica desde China y que han causado la muerte a cientos de miles de estadounidenses".



El Gobierno estadounidense ha acusado a China de ser el principal punto de origen del fentanilo, un opiáceo cerca de 50 veces más potente que la heroína, y de no cumplir sus promesas de actuar para detener este tráfico, lo que ha sido rechazado desde Pekín.