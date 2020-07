Edwin Hernández confía en ganarse el puesto en el Salamanca de Sergio Egea

El jugador de Chivas, Edwin Hernández (d) disputa el balón con Miguel Sansores (i) de Morelia. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México) 16 jul (EFE).- El mexicano Edwin Hernández, defensa del Salamanca de la Segunda División B del fútbol español, aseguró este jueves estar confiado en ganarse el puesto en su equipo, que estará dirigido por el argentino Sergio Egea.

"Supe de la llegada de Egea y lo que me interesa es jugar. Con el anterior entrenador, Rafa Dueñas, hubo buena comunicación pero ahora hay que llenar el ojo al nuevo técnico; la directiva se reunirá con él para ver con qué jugadores va a contar pero yo tengo contrato de un año con el equipo", explicó a Efe.

Hernández se encuentra en México, luego de recibir permiso del Salamanca para estar con su familia y no pasar en España el confinamiento por la COVID-19.

Aunque buscará la titularidad en el equipo español, el zaguero no descarta firmar con algún club mexicano.

"Pasé a Salamanca por un contrato de cinco meses, eso fue en febrero; antes de volver firmé una extensión con ellos pero con la cláusula de que si encuentro una oferta en México me dejarían libre. He platicado con varios equipos de aquí y no se ha dado el cierre de negociaciones por lo que regresaría a Salamanca. Estoy en un 60 por ciento de posibilidades de volver a Europa", indicó.

Hernández, nacido en 1986, jugó con el Salamanca en la Segunda División B solo un partido, el 23 de febrero del 2020 en el campo del Unionistas y después se lesionó en el muslo izquierdo; eso aunado a que el torneo se suspendió por la pandemia, lo dejó con mal sabor por no demostrar su capacidad.

"Salamanca tiene un gran proyecto. Me quedé con una espina de hacer algo más, sobre todo al ver la ilusión de la directiva, jugadores y afición por trascender y alcanzar el ascenso. Soy un jugador de retos y me pareció una buena oportunidad para jugar en el extranjero", opinó.

Hernández recordó que su mejor época fue con las Chivas del Guadalajara, equipo en el que estuvo del 2015 al 2019 y con el que ganó la liga en el 2017 y fue campeón de Concacaf en el 2018.

"Chivas es un equipo que amo, lo que viví ahí no se repetirá, el cariño que tengo por la afición me lo llevo guardado. A Chivas regreso gratis si me lo piden, es un equipo en el que me gustaría retirarme, sobre todo en esta etapa de mi carrera en la que hay otras cosas más importantes que el sueldo", concluyó.