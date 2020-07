Dos equipos amenazan el liderato de All Knights, campeón latino de LoL

Fotografía cortesía de Riot Games, fechada el 1 de marzo de 2020, en la que se observa al coreano Noh 'Alive' Jin-wook, tirador de All Knights, campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games/SOLO USO EDITORIAL

México, 17 jul (EFE).- Rainbow7 y Furious Gaming amenazan el liderato del campeón All Knights en la semana 5 del Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends que se disputará este fin de semana.

Los caballeros encabezan la clasificación con seis puntos, mientras que el arcoiris y la calavera están en la segunda posición con cinco unidades.

All Knights enfrentará el sábado a Rainbow7, duelo que podría catapultar a los segundos al primer lugar de la tabla en caso de vencer al campeón.

All Knights y Rainbow7 se vieron en la primera semana de la competencia, con una derrota para el arcoiris, que no contó con su cuadro titular y recurrió al suplente Mario 'MarioMe' Reyes.

Desde que llegó el refuerzo de Rainbow7, el carrilero central chileno Tomás 'Aloned' Díaz, los dirigidos por Eduardo 'Skin' Saldaña sólo han perdido uno de cuatro duelos.

All Knights dejó escapar el domingo, en su derrota ante el subcampeón Isurus, un punto que les pudo dar una ventaja sobre sus dos más cercanos perseguidores.

El duelo ante los tiburones dejó dudas en el accionar de los campeones que cayeron 32-8 en el marcador de asesinatos.

En el frente a frente entre All Knights y Rainbow7, que data desde el Apertura 2019, los juegos favorecen a los campeones con seis victorias por cuatro descalabros.

All Knights cierra la semana 5 ante Pixel Esports Club, al que ya derrotó en el torneo, y Rainbow7 ante XTEN, que venció en la semana 2 del Clausura.

Furious, la otra escuadra que acecha el liderato, vio caer en la semana 4 una racha de cuatro victorias con un descalabro en contra de Azules Esports.

A pesar de ello, un triunfo contra XTEN Esports le fue suficiente para finalizar en el segundo lugar. Ahora la calavera enfrentará a Infinity Esports y a Isurus.

El tiburón, además de verse las caras ante la calavera en el clásico argentino, enfrentará a Pixel. Estas victorias son importantes para asegurar su pase a la segunda parte de la fase de grupos que inicia en agosto.

Isurus está en el tercer puesto de la clasificación empatado con cuatro puntos junto a Azules e Infinity.